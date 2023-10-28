۵۶۳ مورد تخلف صنفی در کرج شناسایی شد

یحیی رمضانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از انجام ۵ هزار و ۹۴۰ مورد بازرسی در سطح شهرستان از ابتدای سال خبر داد و گفت: ۵۶۳ مورد تخلف صنفی در جریان بازرسی‌ها شناسایی شده و مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی افزود: این بازرسی‌ها در سرفصل‌های بازرسی نوبه‌ای، طرح‌های نظارتی، گشت‌های مشترک، بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا و گشت‌های ویژه ملی با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی از مراکز فروش مرتبط با عرضه محصولات کشاورزی در سطح شهرستان کرج بوده است.

فرماندار ویژه شهرستان کرج بیان کرد: بیشترین تخلفات در خصوص عرضه خارج از شبکه، گران فروشی و کم فروشی اعلام شده است.

وی متذکر شد: بازرسی‌ها از مراکز فروش و عرضه کالاهای اساسی شهروندان در سطح شهرستان استمرار دارد و هرگونه تخلفی برابر قانون مورد پیگیری قرار می‌گیرد.