مدیران باید در تکریم ارباب رجوع سعه صدر داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله‌نور کریمی‌تبار صبح روز شنبه در نشست اخلاق مدیران در نظام اسلامی، اظهار کرد: مسئولیت‌ها در نظام جمهوری اسلامی یک امانت الهی است و مدیران در مدیریت خود باید مسیر بندگی خدا و تکریم مردم را مدنظر قرار داد.

وی با بیان اینکه عزت دست خداوند متعال است و در مسیر بندگی این عزت حاصل می‌شود، افزود: تاثیری که گفتار، کردار و رفتار مدیران در جامعه دارد بسیار مهم است و روز قیامت این آثار کار مدیران جزو مواردی است که باید در برابر آن پاسخگو بود.

حجت الاسلام کریمی‌تبار تصریح کرد: در روایات آمده است که کسی که مسئولیتی اجتماعی را برعهده می‌گیرد با عدالت رفتار کند، به امورات مردم رسیدگی کند، درب محل کارش بر روی مردم باز باشد و در روزی که مردم دچار اضطراب می‌شوند آنها را به آرامش برساند.

امام جمعه ایلام عنوان کرد: برخی موقع‌ها پُست‌ها، پَستی‌ها را آشکار می‌کند، مدیریت، فردی نیست و مدیران دستگاه‌های اجرایی در خدمت و تکریم ارباب رجوع باید سعه صدر داشته و با متانت با مردم رفتار کنند.

وی با تاکید بر اینکه اگر کسی توان انجام مسئولیتی به نحو شایسته را ندارد از پذیرش آن اجتناب کند، گفت: گاهی اوقات ممکن است ارباب رجوع حرف‌های تندی بزنند، مدیران باید در این مواقع سعه‌صدر داشته باشند، اگر مدیری این سعه صدر را نداشت شایستگی مدیریت ندارد.

حجت الاسلام کریمی‌تبار با اشاره به اینکه وقت مدیران برای مردم است و این وقت باید در اختیار مردم و برای خدمت به مردم باشد، افزود: مدیران نباید گرفتار استفاده ابزاری از پُست شوند، مدیر دستور می‌دهد که کار انجام شود و اگر هم زیرمجموعه انجام ندادند با کارمند مطابق ضوابط اداری برخورد خواهد شد.

امام جمعه ایلام: مدیران در تکریم ارباب رجوع سعه صدر داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه در جامعه اسلامی مدیران بایستی از ویژگی‌های همچون تعهد، تخصص، تدین و امانتداری برخوردار بوده و هدف خود را خدمت قرار دهند، ابراز کرد: اگر خدا به ما دستور می‌دهد، ما در برابر این دستورات چگونه رفتار می‌کنیم. مسئولی که معصیت خدا را انجام می‌دهد ولی انتظار دارد که زیرمجموعه خودش از دستورات وی اطاعت کند، باید در خصوص رفتار و کردار خود تفکر کند.

امام جمعه ایلام با اشاره به اینکه اقامه نماز در ادارات یکی از وظایف مهم مدیران است، افزود: رفتار و گفتار مدیران بسیار تاثیرگذار است، هر مدیری که مسئولیتی دارد آثاری در جامعه دارد و در روز قیامت باید پاسخگوی عملکرد و رفتار خود در برابر مردم و جامعه باشد.

وی با اشاره به اینکه اگر انسان مسئولیت پذیرفت باید نسبت به انجام تمام شاخص‌های مسئولیت در نظام اسلامی متعهد باشد، اضافه کرد: تبعیض در رفتار با کارمندان و ارباب رجوع نباید وجود داشته باشد.

حجت الاسلام کریمی‌تبار بیان کرد: خوش رفتاری مدیران موجب روزی از طرف خداوند می‌شود و روزی آنان این است که هیبت آنان در دل مردم را افزایش می‌دهد و محبوب دل‌ها می‌شوند.

امام جمعه ایلام تصریح کرد: مدیران امانت‌دار خون شهدا در نظام اسلامی و نظام ولایی هستند و در واقع اسلام را در رفتارم، اخلاق و کردار خود به مردم معرفی می‌کنند و باید بر همین اساس مدیریت در راستای اصول و اساس مدیریت نظام اسلامی باشد.