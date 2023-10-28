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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۱۰

تا روز دوشنبه؛

وضعیت جوی و دریایی در استان بوشهر آرام پیش‌بینی می‌شود

وضعیت جوی و دریایی در استان بوشهر آرام پیش‌بینی می‌شود

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، تا روز دوشنبه وضعیت نسبتاً آرام جوی و دریایی در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

طلیعه محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به بررسی نقشه‌های هواشناسی، تا روز دوشنبه وضعیت نسبتاً آرام جوی و دریایی در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: فردا در برخی ساعات بر پوشش ابر در آسمان استان بوشهر افزوده می‌شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، در طول روز گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی و طی ساعاتی افزایش ابر پیش بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: جهت وزش باد متغیر غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

محمدی یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر، امروز طی ساعاتی از ظهر تا اوایل شب ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 5923557

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