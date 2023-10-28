رعایت الزامات پدافند موجب ارتقای در مقابل تهدیدات است

به گزارش خبرنگار مهر،،حسن بهرام‌نیا استاندار ایلام صبح شنبه در رزمایش ترکیبی پدافند غیرعامل در ایستگاه cgs در هفت‌چشمه ایلام، با اشاره به حملات پی‌درپی رژیم صهیونیستی گفت: اقدامات و حملات پی‌درپی رژیم منحوس و کودک‌کش اسرائیل تداعی‌گر دوران چنگیزخان مغول بود که نماد شقاوت و بی‌رحمی است.

وی در ادامه افزود: سالهاست شاهد جنایات رژیم منحوس اسرائیل هستیم که به مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین به صورت بی‌رحمانه حمله می‌کنند که این حملات را محکوم می‌کنیم و برای مردم غزه آرزوی پیروزی داریم.

استاندار ایلام با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت پدافند غیرعامل و تکمیل زیرساخت‌های این حوزه، گفت: مقام معظم رهبری توجه به پدافند غیرعامل را بسیار مهم عنوان کردند که باید به‌صورت جهادی و با رویکرد بسیجی وارد عمل شویم و کشور را بسیج کنیم که این تاکیدات مقام معظم‌رهبری برای همه‌ی مدیران فصل‌الخطاب است.

وی تاکید کرد: بیانات مقام معظم رهبری در خصوص رعایت الزامات پدافند غیرعامل باید نصب‌العین همه‌ی مدیران باشد و باید با دقت تمام زیرساخت‌های پدافند غیرعامل را تکمیل و بروزرسانی کنیم.

استاندار ایلام بیان داشت: رعایت الزامات پدافند و برگزاری رزمایش‌های پدافند غیرعامل موجب ارتقا آمادگی ما در برابر تهدیدات می‌شود.

وی با اشاره به رزمایش ترکیبی پدافند غیرعامل در ایستگاه cgs شرکت گاز ایلام، گفت: یکی از اقدامات خوب صورت گرفته، مانور ترکیبی در این ایستگاه است که می‌تواند میزان آمادگی ما در این حوزه را افزایش دهد.

نماینده عالی دولت در استان ایلام با تاکید بر تکمیل زیرساخت‌های حوزه‌ی پدافند غیر عامل در استان ایلام، خاطرنشان کرد: باید برای مقابله با دشمن خود را مجهز به تکنولوژی روز کنیم.

وی اضافه کرد: دشمن جبهه استکبار با استفاده از پدافند غیرعامل برای نابودی کشور همه تلاش خود را به‌کار خواهد گرفت چه بسا بسیاری از وقوع اتفاقات در کشور با استفاده از ظرفیت پدافند غیرعامل انجام شده است.

بهرام‌نیا با تاکید بر رعایت همه ملاحظات پدافند غیرعامل در تمامی پروژه‌ها، بیان داشت: باید در چهارچوب فناوری‌های روز به حوزه‌ی پدافند توجه کنیم تا تاسیسات کشور در برابر تهدیدات دشمن مصون باشند و امنیت جانی مردم هم تامین شود.

استاندار ایلام در پایان از همه دست‌اندرکاران این رزمایش قدردانی کرد.