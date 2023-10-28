به گزارش خبرنگار مهر، معصومه حسنی خونسار صبح شنبه در دومین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان بانه، اظهار داشت: در شورای برنامه‌ریزی شهرستان یک میلیارد تومان اعتبار به کتابخانه‌های عمومی شهرستان اختصاص داده شده است.

وی افزود: ۵۰۰ جلد به کتابخانه‌های عمومی بانه و کانی سور با پیگیری انجام شده با کتابخانه ملی اضافه می‌شود.

وی اضافه کرد: ۶۶ هزار نسخه کتاب در کتابخانه‌های عمومی بانه وجود دارد و باتوجه به جمعیت ۱۶۵ هزار نفری شهرستان بانه به ازای هر ۲ نفر کمتر از یک جلد کتاب وجود دارد که این تعداد بسیار کم است.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان گفت: امیدوارم با همکاری، مشارکت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل، به ارتقای شاخص‌های فرهنگی و در نتیجه کاهش مشکلات و معضلات اجماعی در شهرستان بیش از پیش کمک کنیم.

حسنی خونسار در پایان خاطرنشان کرد: حمایت مسئولان سبب دلگرمی، ایجاد انگیزه و تلاش بیشتر در متولیان به منطور ارتقای سرانه مطالعه در کشور می‌شود.

‌فعال کردن بخش کودک کتابخانه‌های عمومی بانه

رئیس کتابخانه‌های عمومی شهرستان بانه نیز در ادامه این جلسه اظهار داشت: بخشی اسباب بازی خریداری شده و کتابخانه‌های شهرستان بخش کودک دارد و در اختیار کودکان قرار می‌گیرد.

علی‌حیدر آقایی افزود: شهردار بوئین ۵ میلیون تومان، آرمرده ۲ میلیون تومان و شهرداری بانه ۳۰ میلیون تومان تاکنون پرداخت کرده‌اند و شهرداری کانی سور تاکنون هیچ مبلغی پرداخت نکرده کرده است.

وی اضافه کرد: باید تا پایان سال شهرداری‌های شهرستان بدهی‌های نیم درصدی خود را به کتابخانه‌ها عمومی پرداخت کنند.

رئیس کتابخانه‌های عمومی شهرستان بانه گفت: ۵۰۰ جلد کتاب توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت هفته دفاع مقدس به کتابخانه های عمومی شهرستان بانه اهدا شد و در بین کتابخانه ها توزیع شد.

حق عضویت اعضای کتابخانه‌های شهرهای آرمرده، کانی سور، و بوئین رایگان است و حق عضویت در بانه ۱۵ هزار تومان است.