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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۲۰

با هدف آمادگی زمستانی صورت پذیرفت؛

ذخیره سازی هزار و ۵۰۰ تن شن و نمک در راهدارخانه‌های بیرجند

ذخیره سازی هزار و ۵۰۰ تن شن و نمک در راهدارخانه‌های بیرجند

بیرجند- رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بیرجند از ذخیره سازی ۱۵۰۰ تن شن و نمک در راهدارخانه‌های این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خیری صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همکاران راهداری با تهیه هزار و ۴۰۰ تن شن و ۱۰۰ تن نمک (به صورت میکس ۱۵۰۰ تن) و دپو کردن آنها در آشیانه نمک خود را برای باز نگهداشتن محورهای حوزه استحفاظی در فصل بارش آماده می‌کنند.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بیرجند در ادامه افزود: ۲۵ راهدار با استعداد ۱۵ دستگاه ماشین آلات راهداری سنگین، نیمه سنگین و سبک با ۳ راهدارخانه فعال در طرح زمستانی شرکت خواهند داشت.

خیری یادآور شد: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته در سال جاری یک سوله ذخیره شن و نمک در راهدارخانه شهید نجفی واقع در محور بیرجند _ اسدیه با بی شرفت فیزیکی ۷۰ درصد عملیاتی و بزودی به بهره برداری می‌رسد.

کد مطلب 5923573

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