به گزارش خبرنگار مهر، محمد خیری صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همکاران راهداری با تهیه هزار و ۴۰۰ تن شن و ۱۰۰ تن نمک (به صورت میکس ۱۵۰۰ تن) و دپو کردن آنها در آشیانه نمک خود را برای باز نگهداشتن محورهای حوزه استحفاظی در فصل بارش آماده می‌کنند.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بیرجند در ادامه افزود: ۲۵ راهدار با استعداد ۱۵ دستگاه ماشین آلات راهداری سنگین، نیمه سنگین و سبک با ۳ راهدارخانه فعال در طرح زمستانی شرکت خواهند داشت.

خیری یادآور شد: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته در سال جاری یک سوله ذخیره شن و نمک در راهدارخانه شهید نجفی واقع در محور بیرجند _ اسدیه با بی شرفت فیزیکی ۷۰ درصد عملیاتی و بزودی به بهره برداری می‌رسد.