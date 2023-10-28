فرماندار جدید خلیل آباد معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان خلیل آباد با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی، فرماندار جدید شهرستان معرفی شد.

مردم غزه پیروزمندانه دفاع می‌کنند

سید هادی طباطبایی معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی در ادامه این جلسه با بیان اینکه رژیم صهیونیستی هرگز جبران شکست زمینی خود را از جبهه مقاومت فراموش نخواهد کرد، بیان کرد: رژیم کودک کش اسرائیل آخرین نفس‌های خود را می‌کشد.

وی با اشاره به اینکه در ۸ سال دفاع مقدس ۵۲ کشور رژیم صدام را حمایت می‌کردند، افزود: همان گونه که امام راحل و رهبری انقلاب فرمودند، پیروزی عزتمندانه با ایران است و اینگونه هم شد.

طباطبایی گفت: دستگاه دیپلماسی امروز در دنیا با اقتدار کار می‌کند و در کشور آمریکا بر علیه آمریکا و سیاست‌های غلط او سخن می‌گوید.

معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه شالوده نظام صهیونیستی و آمریکای جنایت کار در حال از هم پاشیدگی است، گفت: بحث انتخابات در سال جاری اولویت کشور است.

وی گفت: مردم ایران پیروزمندانه در حادثه اخیر غزه پای صحنه بودند و اعلام آمادگی اقشار مختلف مردم برای حضور در سر زمین‌های اشغالی خشم دشمنان را دو چندان کرده است.

طباطبایی سخنرانی رهبری را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه دشمن دست از دسیسه کاری بر نمی‌دارد، گفت: مردم ایران در برابر اغتشاشات دشمن تمام توطئه‌های آنان را خنثی کردند و امسال هم در صحنه انتخابات برگ زرین دیگری را ورق خواهند زد.

معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی راه پیمایی یوم الله ۱۳ آبان را صحنه دلدادگی ملت ایران برشمرد و گفت: دشمنان خواهند دید که بار دیگر ملت ایران شکوه و عظمت دیدنی خود را در محکوم کردن رژیم غاصب کودک کش در سالروز تسخیر لانه جاسوسی، طوفانی دیگر را بر علیه دشمنان و در برابر آمریکا جهانخوار خواهند داشت که دنیا را متحیر خواهد کرد.

وی توجه به جوانان را امری ضروری نام برد و اظهار کرد: میدان دادن به جوانان و تبیین دستاوردهای نظام و انقلاب تأثیر فراوانی را در بین آنان دارد.

طباطبایی موفقیت‌های کشور را در حوزه بهداشت و درمان و پیشرفت‌های این حوزه بیان کرد و افزود: در حوزه تکنولوژی‌های نوین امروز جوانان ما در دنیا سرآمد هستند.

معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی اقدامات و فعالیت‌های دولت سیزدهم را برشمرد و افزود: دولت سیزدهم بدون وقفه امور کشور را در حوزه‌های مختلف به پیش می‌برد و سر زدن به استان‌های مختلف و حضور در بین مردم امیدواری را در دل آنان بوجود آورده است.

گفتنی است؛ سید هادی طباطبایی در این جلسه با تقدیر از زحمات ۱۶ ماهه سید مسعود یاوری، محمدرضا خوشنویس را به عنوان فرماندار جدید شهرستان به حاضران معرفی کرد.