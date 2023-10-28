مسئول در تراز انقلاب اسلامی تعهد و تخصص را کنار هم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی سعیدی ظهر شنبه در آئین تودیع و معارفه فرمانداران سابق و جدید شهرستان کهگیلویه گفت: برای مسئول در تراز اسلامی صرفاً تعهد و ایمان کافی نیست و اگر تخصص نباشد، کار نیز دچار مشکل می‌شود.

وی با بیان اینکه باید برای همه منصب‌ها شاخص‌های تراز اسلامی رعایت شود، تصریح کرد: نگاه سلیقه‌ای به انتخاب مدیران پذیرفتنی نیست.

سعیدی مسئولیت را امانتی از جانب خدا دانست و اظهار کرد: مسئولیت‌ها باید به اهلش سپرده شود که هم امین و هم توانا باشد و در این راه گام برداشته شود.

رئیس دادگستری کهگیلویه با تاکید بر اینکه فرماندار سابق شخصی متعهد و مؤمن بود، گفت: تغییر سمت‌ها دال بر نبودن توان و قابلیت نیست.

سعیدی تصریح کرد: فرماندار جدید نیز انقلابی و جهادگر است و باید قوی و محکم به جامعه اسلامی خدمت کند.