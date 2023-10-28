روند افزایشی جمعیت آهوان دشت سهرین طی ۲ سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا یافتیان با اشاره به اینکه طبق آمار سرشماری، جمعیت حال حاضر آهوان دشت سهرین و منطقه حفاظت شده فیله‌خاصه به ۱۰۴۷ رأس رسیده است، اظهار کرد: این میزان جمعیت حاکی از آن است که طی دو سال گذشته شاهد روند افزایشی تعداد آهوان بودیم.

یافتیان افزود: سرشماری حیات وحش منطقه حفاظت‌شده سرخ‌آباد و فیله‌خاصه طی روزهای سوم و چهارم آبان‌ماه انجام شد که این سرشماری نشان می‌دهد آمار آهوان نسبت به سال گذشته بیش از ۱۲ درصد افزایش یافته است.

وی تعداد آهوان در سرشماری امسال این دو منطقه را یک هزار و ۴۷ رأس برشمرد و گفت: سال گذشته تعداد آهوان ۹۳۲ رأس و سال ۱۴۰۰ هم ۸۴۶ رأس ثبت شده بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان تصریح کرد: روند رو به رشد حیات وحش به واسطه همکاری جوامع محلی و دوستداران محیط زیست به وجود آمده و همکاران محیط زیست همه تلاش خود را برای حفظ گونه‌های جانوری به کار می‌گیرند و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه آهوان دشت سهرین و فیله خاصه روزگار سختی را می‌گذارنند، عنوان کرد: با توسعه صنعت، کشاورزی و راه و افزایش جمعیت ساکنان جوامع محلی زیستگاه آهوان به شکل جزیره‌ای درآمده و گدار برای آن‌ها سخت شده است.

یاقتیان با بیان اینکه زیستگاه گونه‌های جانوری در معرض تهدید است، ادامه داد: استفاده بیش از حد آب در کشاورزی و خشک شدن چشمه‌های طبیعی پیدا کردن آب برای حیات وحش را دشوار کرده و برنامه محیط زیست ایجاد آبشخورها است که این کار با قرار دادن تانکر یا انتقال آب از طریق لوله‌کشی انجام می‌شود.

وی یادآور شد: با فرا رسیدن فصل زمستان برای تأمین جیره غذایی آهوان علوفه تدارک دیده شده و در شرایط نیاز توزیع علوفه انجام می‌شود که انبار علوفه در منطقه سرخ‌آباد وضعیت مناسبی دارد در صورت نیاز برای سایر مناطق مثل انگوران و شهرستان طارم نیز برای تغذیه کل و بز و قوچ و میش می‌توانیم توزیع علوفه داشته باشیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با اشاره به اینکه جاده‌هایی روستایی منتهی به بخش قره‌پشتلو یکی از پرترددترین جاده‌های استان است که محل گدار آهوان نیز به‌شمار می‌رود، تأکید کرد: از رانندگان تقاضا داریم با سرعت مطمئنه حرکت کنند تا مشکلی برای حیات وحش به وجود نیاید.