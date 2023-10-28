صبحگاه مدارس استان سمنان تغییر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عرب خراسانی پیش از ظهر شنبه در نشست با دانش آموزان و دانشجو معلمان نخبه، به میزبانی آموزش و پرورش استان سمنان درباره تغییر رویه صبحگاه مدارس، بیان کرد: واگذاری اجرای مراسم صبحگاه به دانش آموزان با همراهی و مشورت کادر مدرسه انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه این اقدام سبب کسب شایستگی‌های عمومی دانش‌آموزان می‌شود، افزود: انتقال مفاهیم ارزشی و ارزش‌های هویت بخش، ملی و انقلابی دیگر مزیت این طرح است.

معاون آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه چگونگی بومی سازی صبحگاه مدارس همراه با تربیت در بستر صحیح از جمله مسائلی است که در این نشست‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد، گفت: ایجاد مدارس صالح، تربیت هدف محور و پرورش دانش‌آموزان انقلابی از مأموریت‌های اصلی آموزش و پرورش است.

عرب خراسانی همچنین گفت: اجرای سند بومی برای مراسم صبحگاه مدارس، بخشی از مبانی سند تحول بنیادین است