سارقان به عنف در سمنان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فراجای سمنان سرهنگ محمود گیلانی گفت: برابر اعلام شکایت یک نفر از شهروندان سمنانی پلیس آگاهی مبنی بر سرقت به عنف گوشی تلفن همراه و مقادیری وجه نقد از وی شناسایی و دستگیری سارقان بلافاصله در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی با اشاره به اقدامات خاص پلیسی و اشرافیت اطلاعاتی مأموران افزود: در نهایت هویت یکی از سارقان شناسایی شد و مأموران پلیس متهم را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند و در بازرسی از مخفیگاه وی اموال به سرقت رفته از شاکی کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان ادامه داد: متهم که در ابتدا منکر بزه انتسابی بود اما پس از انجام بازجویی تخصصی، مواجهه حضوری با شاکی و ادله مستندات لازم به بزه سرقت با همدستی یکی از دوستان خودش اعتراف کرد که نامبرده نیز بلافاصله دستگیر و به مقر پلیس دلالت داده شد.

گیلانی در پایان خاطر نشان کرد: اموال به سرقت رفته به مالباخته بازگردانده شد و متهمان پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.