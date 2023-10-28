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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۵۸

فرمانده مرزبانی استان بوشهر:

شناور حامل کالای قاچاق در بندرریگ توقیف شد

شناور حامل کالای قاچاق در بندرریگ توقیف شد

بوشهر- فرمانده مرزبانی استان بوشهر از توقیف یک فروند شناور با بیش از ۶ میلیارد ریال پوشاک و لوازم جانبی موبایل در بندر ریگ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله شرفی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مبارزه جدی با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخلی، مأموران دریابانی طی یک اقدام اطلاعاتی و عملیاتی یک فروند شناور تجاری با کالای قاچاق در آب‌های بندر ریگ را شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: مرزبانان در بررسی دقیق شناور پس از تخلیه کامل بار ۲۴۰۰ ثوب معادل ۶۵ کیلوگرم پوشاک و ۳۶۰ عدد لوازم جانبی موبایل کشف کردند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۶ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال برآورد کردند، اظهار داشت: در این راستا یک نفر دستگیر و به همراه پرونده متشکله تحویل مقام قضائی شدند.

سرهنگ شرفی خاطرنشان کرد: مرزبانان با عزم جدی خود برای مبارزه با پدیده سازمان یافته قاچاق کالا، اجازه هیچ گونه فعالیت سودجویانه در مناطق ساحلی و دریایی را به قاچاقچیان نخواهند داد.

کد مطلب 5923607

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