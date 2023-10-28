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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۳۲

رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان:

وزش باد و افزایش ابر پدیده جوی در کرمان

وزش باد و افزایش ابر پدیده جوی در کرمان

کرمان- رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: برای امروز کرمان وزش باد و افزایش ابر پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان، حمیده حبیبی با اعلام اینکه هم اکنون آسمان استان کرمان صاف تا کمی ابری است، گفت: برای امروز افزایش ابر و وزش باد در سطح استان پدیده غالب جوی است.

وی گفت: طی بارش‌های هفته گذشته که در سطح استان مانده جیرفت با ۲۰ میلیمتر بیشترین بارش را به خود اختصاص داده است.

حبیبی افزود: شهداد در ۲۴ ساعت گذشته با دمای ۳۳ درجه سانتیگراد، گرم‌ترین و لاله زار با دمای صفر درجه سانتیگراد خنک‌ترین مناطق استان کرمان به ثبت رسیده‌اند.

رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان، حداقل دمای امروز شهر کرمان را ۶ درجه سانتیگراد اعلام کرد و بیان داشت: امروز دمای کرمان در گرم‌ترین ساعات خود به ۲۴ درجه سانتیگراد می‌رسد.

کد مطلب 5923632

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