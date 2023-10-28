حساسیت و توجه ویژه مدیران به حوزه پدافند غیرعامل ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا حسین‌نژاد صبح شنبه در همایش آموزشی، پژوهشی و برنامه‌ریزی آمایش سرزمین و پدافند غیرعامل که در سالن اجتماعات بانک ملی بجنورد برگزار اظهار کرد: هفته نکوداشت پدافند غیرعامل به نوعی باز توجه حساسیت مدیران تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی نسبت به این حوزه است.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه اقدامات ما باید در برگیرنده تمهیدات ما در مواجهه با مخاطرات طبیعی و انسان ساخت باشد، افزود: مدیران باید با حساسیت پیشگیری و بازدارندگی و کاهش آسیب پذیری در مواقع بحرانی و افزایش پایداری در برابر تهدیدها را در حوزه‌های مأموریت خود پیگیری کنند.

وی وجود پدافند غیرعامل را یک ضرورت تلقی کرد و گفت: آمادگی لازم در حوزه زیر ساخت‌ها همیشه باید وجود داشته باشد.

حسین‌نژاد پدافند غیرعامل را مجموعه تمامی اقدامات غیر مسلحانه دانست که موجب کاهش آسیب‌پذیری نیروی انسانی، ساختمان‌ها، تأسیسات و تجهیزات می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه پدافند غیرعامل تدابیر نرم افزاری به ما کمک می‌کند بنابراین رعایت اصول پدافند غیرعامل از جمله انتخاب عرصه‌های ایمن به ویژه در طرح‌های جامع و تفصیلی و ایمن‌سازی نسبت به مراکز جمعیتی حائز اهمیت است.

استاندار خراسان شمالی تاکید کرد: پدافند غیرعامل به عنوان یک نیاز باید تلقی شود چون در صورت بروز اتفاق مسئول هستیم.