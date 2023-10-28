ثبت نام قطعی ۳۷ نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس در آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شهاب زاده ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان آستارا اظهار کرد: با پایان فرآیند ثبت نام قطعی داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در شهرستان آستارا ۳۷ داوطلب ثبت نام خود را قطعی کردند.

وی افزود: در مرحله پیش ثبت نام ۵۳ نفر در شهرستان آستارا اقدام به ثبت نام کردند که پس پایان فرصت ثبت نام قطعی تعداد ۳۷ نفر داوطلب نام نویسی خود را قطعی کردند که این تعداد در دوره یازدهم ۴۲ نفر بوده است.

فرماندار آستارا با بیان اینکه از ۳۷ نفر ثبت نام کننده داوطلبی نمایندگی مجلس ۲ نفر خانم هستند، ادامه داد: تعداد ۲۰ نفر از ثبت نام کنندگان کمتر از ۵۰ سال و ۱۷ نفر بیش از ۵۰ سال سن دارند، جوان‌ترین ثبت نام کننده ۳۵ سال و مسن‌ترین ثبت نام کننده ۶۵ سال دارد.

وی همچنین به جزییات مدارک تحصیلی ثبت نام کنندگان نیز اشاره کرد و گفت: از لحاظ مدرک تحصیلی نیز ۷ نفر دارای مدرک دکترا، ۲۹ نفر کارشناسی ارشد و یک نفر مدرک کارشناسی دارد.

شهاب زاده با اشاره به اینکه بررسی صلاحیت داوطلبان از ۴ آبان آغاز شده است، افزود: بررسی صلاحیت داوطلبان به مدت ۱۵ روز در حوزه انتخابیه انجام و پس از دریافت استعلام از مراجع ۵ گانه و بررسی در محل مطابق قانون هیأت‌های اجرایی اعلام نظر خود را تا ۱۹ آبان به داوطلبان ارائه خواهند کرد.

وی ادامه داد: با اتمام این مرحله کار تأیید صلاحیت‌ها در هیأت نظارت و شورای نگهبان آغاز می‌شود و در نهایت با فرصتی هم که برای شکایت داوطلبان وجود دارد، حدود نیمه دی ماه، اسامی نهایی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی مشخص می‌شود.

فرماندار آستارا با بیان اینکه همه اقدامات باید در راستای تحقق چهار اصل امنیت، مشارکت، رقابت و سلامت انتخابات باشد، افزود: تمام تلاش ما در راستای برگزاری یک انتخابات پرشور با حضور حداکثری مردم است.

شهاب زاده افزود: در مجموع ۹۹ صندوق برای برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان آستارا در نظر گرفته شده که یکی از صندوق‌های اخذ رأی سیار است.