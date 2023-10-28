نشریه انگلیسی: برای دیدن «جرارد» فقط ۶۹۶ نفر به ورزشگاه رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، لیگ فوتبال عربستان سعودی با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور و جذب بسیاری از فوق ستاره‌های فوتبال جهان، مدت‌هاست به سوژه‌ای برای رسانه‌ها و کارشناسان تبدیل شده است.

پس از دیدار شامگاه جمعه میان تیم‌های الاتفاق و الریاض که با حضور ۶۹۶ تماشاگر برگزار شد، نشریه «سان» انگلستان ضمن اشاره به ورود کریستیانو رونالدو و به دنبال آن بازیکنان دیگری همچون «نیمار»، «کریم بنزما»، «ریاض محرز» به لیگ عربستان و ورود مربیانی مانند «استیون جرارد» اسطوره سابق لیورپول و «جردن هندرسون» به تیم الاتفاق نوشته است که «جذب این افراد و ثبت قراردادهای سنگین هم نتوانسته است باعث ورود تماشاگران به ورزشگاه‌ها شود.»

این نشریه نوشته است این مسابقه تنها مسابقه‌ای نبود که در این فصل تماشاگران کمی از آن استقبال کرده‌اند. الاتحاد که در تابستان بازیکنانی مانند «بنزما»، «انگولو کانته» و «فابینیو» را به خدمت گرفت بالاترین میانگین تماشاگر در لیگ را دارد. این باشگاه در این فصل به طور میانگین از ۲۹۰۴۴ نفر بهره می‌برد، با این حال به طور قابل توجهی از میانگین ۴۰۴۵۳ تماشاگر برای هر بازی در فصل گذشته فاصله دارد.

تیم فوتبال الهلال با ۵۹۶۰۰ تماشاگر در دیدار با «الفیحا» در ورزشگاه ملک فهد، رکورد بیشترین تعداد تماشاگر را در فصل جاری لیگ عربستان ثبت کرده است که به دلیل انتقال «نیمار» و رونمایی از او در این مسابقه بوده است.

«سان» در ادامه نوشته است: همه باشگاه‌های لیگ عربستان توانایی مالی چهار باشگاه الهلال، الاهلی، النصر و الاتحاد را که تحت مالکیت صندوق سرمایه‌گذاری عمومی این کشور هستند را ندارند. اینها تنها چهار تیمی هستند که در لیگ میانگین حداقل ۱۰۰۰۰ تماشاگر در هر مسابقه دارند. این در حالی است که بازی‌های خانگی آنها با ۱۹۸۸ هوادار در هر مسابقه کمترین میانگین تماشاگر را دارد.

نشریه سان ضمن مقایسه این لیگ با لیگ‌های پایین‌تر انگلستان بر تعداد پایین تماشاگران تاکید کرد و نوشت: تیم «بردفورد» که در لیگ ۲ انگلستان حاضر است در هر مسابقه خانگی به طور میانگین ۱۶۳۶۲ تماشاگر دارد.

در تصویر زیر مقایسه میانگین تماشاگران در این فصل و فصل گذشته لیگ عربستان قابل مشاهده و بررسی است: