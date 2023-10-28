به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «چالش‌های تصویرسازی» از سلسله برنامه‌های جانبی نخستین سوگواره ملی «سلسله طلایی» ظهر شنبه با حضور کاظم طلایی و محمد حسین صلواتیان در گالری بهفام قم برگزار شد.

کاظم طلایی «دبیر رشته تصویرسازی پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر»، «مدرس تصویرگری»، «مدیر مسئول انتشارات طلایی» و «عضو هیئت داوران نخستین سوگواره ملی سلسله طلایی» در این نشست بر ضروت توجه به نوع تولید محتوا و روحیه کودکان در خلق آثار تصویرگری تأکید کرد و گفت: ما باید دنیای کودکان را خوب بشناسیم، بفهمیم و تخصص، علم و قابلیت‌ها را درخدمت آنها به کار بگیریم.

وی تصریح کرد: اگر این دو موضوع به هم نزدیک شوند و هنر به دنبال این باشد که مفهوم را درست به مخاطب منتقل کند، کار نیز به درستی انجام می‌شود.

عضو هیات داوران نخستین سوگواره سلسله طلایی افزود: تصویرسازان در تصویرگری، ابتدا کودک را با نگاه کودکانه می‌بینند و سپس از هنر استفاده می‌کنند، بنابراین با این تفاسیر است که متوجه جایگاه تصویرسازی کتاب کودک می‌شویم.

این مدرس تصویرگری افزود: برخی آثار این سوگواره بدون وابستگی به محتوا و تنها از نظر تکنیکی، اجرا، فضاسازی و ترکیب بندی کار خوبی است اما چون کودک و محتوا را در نظر نگرفته است، امتیاز خوبی نمی‌گیرد.

طلایی خاطرنشان کرد: ما باید به نحوی خلق اثر کنیم که وقتی آثار به کتاب تبدیل شد در ذهن کودکان ماندگار شود و کودکان از آن لذت ببرند؛ پس تصویرگر باید به جوهره شخصیت‌ها و کنش‌ها در آثار خود توجه کند.