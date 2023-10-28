باید برای زمان بحران در استان تهران الگوهای عملیاتی داشته باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر، ظهر شنبه و در حاشیه برگزاری جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان تهران که با ریاست علیرضا فخاری، استاندار تهران و مدیران سایر دستگاههای اجرایی و عضو ستاد مدیریت بحران در استانداری تهران برگزار شد، اظهار کرد: طی این جلسه مقرر شد تمام دستگاههای خدمات رسان برای مواقع بحرانی بر اساس موضوعات احصا شده سناریو اعلام کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران با اشاره به مصوبه دیگر این جلسه که ارائه یک برنامه تلفیقی برای مدلهای ارائه شده است، گفت: کنترل و نظارت بر رفتار، یک امر حیاتی و کلیدی در فرآیند بحران محسوب میشود و الگوهای رفتاری که در موقع بحران به وجود میآیند عواملی مهم و کمک کننده به مدیران فرآیند کنترل بحران هستند و در این خصوص باید در زمان پیشگیری برنامه ریزی داشته باشیم.
یزدی مهر بر ضرورت اتخاذ دستگاهها برای تدوین و ارائه الگوهای عملیاتی تاکید کرد و افزود: زمانی که برای بحرانهای مختلف اعم از بحرانهای طبیعی، بحرانهای انسان ساز، بحرانهای پنهان و سایر بحرانها برنامه ریزی و مدیریت صحیح داشته باشیم و میزان احتمال وقوع تهدیدها مشخص شوند میتوانیم برای آنها اولویت و دسته بندی تعیین کنیم و این مهم امروز بر عهده دستگاههای اجرایی واگذار و مقرر شد طی یک ماه نقاط بحرانی دستگاههای خود را شناسایی و طبق آن یک مدل ارائه کنند.
وی با تاکید بر اتخاذ رویکرد بحران پذیری توسط تمام ارکان مدیریت بحران و دستگاههای مختلف بیان کرد: قطعاً در بروز هر بحران فرصتهای مختلفی وجود دارد و پیش بینیها و آمادگیهای لازم در مواجهه با این بحرانها بهره مندی از فرصت را در پی خواهد داشت و دستگاههایی که تابع شرایط بحرانی نیستند و به تطبیق اهداف خود میپردازند میتوانند بحرانها را به فرصتها تبدیل میکنند.
نظر شما