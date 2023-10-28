دستگیری ۱۵ نفر از تولید و انتشاردهندگان محتوای مبتذل در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ادمین های این صفحات اینستاگرامی پس از تصویر برداری از مشتریان خود بعضاً بدون اجازه آنها، اقدام به انتشار آنها در قالب پست و استوری به صورت گسترده و عمومی کرده و به این شکل ضمن ترویج ابتذال باعث نارضایتی شهروندان قانون‌مدار و بویژه خانواده‌ها شده است.

وی افزود: کارشناسان سایبر پلیس فتا بر حسب وظایف ذاتی و با احترام به نگرانی والدین از تأثیرگذاری منفی اینگونه محتواهای غیراخلاقی در تربیت فرزندانشان و پس از اخذ مجوز قضائی، متهمین را احضار یا دستگیر کرده و پس از انجام تحقیقات تکمیلی و حذف تمامی محتواهای مجرمانه از تارنماهای در اختیار، به مراجع ذیصلاح قضائی برای سیر مراحل نهایی قانونی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: حسب بررسی‌های تخصصی افسران پلیس فتا مشخص شد که برخی از متهمین دستگیر شده با الگوگیری از صفحات اینستاگرامی یا مجلات خارجی و بدون توجه به هنجارها و ارزش‌های عرفی جامعه و برخلاف قوانین حاکم بر کشور، اقدام به تهیه تصاویر مختلف بدون حجاب از مشتریان بانو کرده و با انتشار محتواهای تولید شده غیراخلاقی و مبتذل، به دنبال جذب دنبال کننده و افزایش آمار میزان بازدید پست‌های خود بوده که همه این افراد در خصوص چگونگی فعالیت قانونمند در فضای مجازی مورد توجیه قرار گرفتند.

سردار سوسنی ضمن توصیه به کاربران فضای مجازی برای حضور و فعالیت قانونمند در این بستر و حوزه گسترده، به هم استانی‌های گرانقدر تاکید کرد: پلیس برای ایجاد فضایی امن و سرشار از آرامش در کنار شهروندان قانون‌مدار به صورت شبانه روز حضور خواهد داشت.