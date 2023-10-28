تکمیل دسترسی روستاهای بالای ۲۰ خانوار کنگان به شبکه ملی اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان ظهر شنبه در نشست شورای راهبری توسعه ارتباطات، جهت بررسی پوشش ارتباطی تلفن همراه و ثابت در شهرستان کنگان اظهار داشت: همدلی و همکاری واحدها در تحقق برنامه‌های وزارت ارتباطات در استان به خوبی انجام شده است.

وی اضافه کرد: تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکمیل دسترسی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات است و در همین راستا تاکنون از مجموع ۹ روستای بالای ۲۰ خانوار شهرستان کنگان، تمامی روستاهای به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر افزود: با توجه به ارائه خدمات گسترده از طریق دفاتر پیشخوان روستایی آماده واگذاری مجوز این دفاتر به لحاظ ارائه خدمات مطلوب در سطح روستاها هستیم.