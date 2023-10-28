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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۰۱

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه:

دشمن سال گذشته از جنگ ترکیبی استفاده کرد

دشمن سال گذشته از جنگ ترکیبی استفاده کرد

یاسوج_ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه گفت: دشمن طی سال گذشته از جنگ ترکیبی استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید علی اصغر پور بهشت ظهر شنبه در جلسه تکریم و معارفه فرماندار کهگیلویه افزود: جهان اسلام و جامعه بشری داغدار زنان و کودکان مظلوم غزه است.

وی با اشاره به اینکه تحقق شعار دولت انقلابی و مردمی را در رفتار فرماندار سابق کهگیلویه بوضوح دیدیم، ابراز کرد: حقیقتاً فرماندار کهگیلویه به معنای واقعی خدمتگزار بودند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه مهمترین شاخصه فرماندار سابق را اخلاق مداری و داشتن روحیه جهادی عنوان کرد.

پور بهشت با اشاره به اتفاقات سال گذشته و جنگ ترکیبی دشمن اذعان کرد: به یقین بیشترین جلسات در طول عمر فرمانداری کهگیلویه در آن مدت برگزار شد.

وی با بیان اینکه فرماندار جدید شناخته شده است و نیاز به معرفی ندارند، ابراز امیدواری کرد: باید در همه زمینه‌ها بویژه در تحقق چهار راهبرد مقام معظم رهبری در خصوص مهمترین برنامه سال یعنی انتخابات با تحقق راهبرد امنیت، مشارکت، سلامت و رقابت در کنار فرماندار جدید باشیم.

کد مطلب 5923679

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