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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۴۸

رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافندهوایی شمالغرب ارتش:

جامعه امروز به گسترش بیشتر فرهنگ قرآنی نیاز دارد

جامعه امروز به گسترش بیشتر فرهنگ قرآنی نیاز دارد

تبریز- رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافندهوایی شمالغرب ارتش گفت: اقدامات بسیار خوبی برای گسترش فرهنگ قرآن کریم در سطح کشور انجام شده ولی کافی نیست چراکه جامعه به گسترش این فرهنگ نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ذوالفقار جبرائیلی ظهر شنبه در مراسم جشن قرآن دانش آموزان در تبریز با بیان اینکه قرآن دریایی از رحمت، برکت و نور است اظهار داشت: انس و تمسک با قرآن کریم می‌تواند سد محکمی در مقابل بحران‌های روحی و روانی جامعه امروزی باشد.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های خوبی برای گسترش فرهنگ قرآن در ارتش جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است افزود: باوجود اینکه دشمن تمام توان خود را بکار گرفته است تا خانواده‌ها را به سوی ارزش‌های غلط و فرهنگ منحط غرب سوق دهد اما ما شاهد تحولی عظیم در حوزه قرآن و معارف دینی در سطح کارکنان و خانواده‌های ارتش هستیم.

رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند شمالغرب بااشاره به اینکه فاصله از فرهنگ قرآن می‌تواند پیامدهای ناگوار و ناخوشایندی را برای جامعه اسلامی به همراه داشته باشد خاطرنشان کرد: پیوند خوردن با تعالیم قرآن کریم و اندیشه‌های ائمه معصومین (ع) می‌تواند راهگشا و پاسخگوی بسیاری از مشکلات پیش روی جوامع امروزی باشد.

جبرائیلی تاکید کرد: اقدامات بسیار خوبی برای گسترش فرهنگ قرآن کریم در سطح کشور انجام شده است ولی این حرکت‌ها نیازمند رشد و توسعه بیشتر است و نباید به برنامه‌های کوتاه مدت اکتفا کرد.

کد مطلب 5923685

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