تعیین تکلیف پروژه زباله سوز رشت ظرف دو هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر اسدالله عباسی ظهر شنبه در حاشیه جلسه مدیریت پسماند گیلان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نگاه دولت سیزدهم به ویژه شخص آقای رییس جمهور نسبت به مساله پسماند گیلان ویژه است.

وی با تاکید بر لزوم توجه به موضوع پسماند در گیلان افزود: ساماندهی زباله سراوان از مطالبات جدی دولت در گیلان بوده که خوشبختانه تاکنون اقدامات مثبتی در این بخش صورت گرفته است.

استاندار گیلان با بیان اینکه زباله سراوان رشت شرایط بسیار زننده‌ای داشت، گفت: حل مساله پسماند سراوان از ابتدای ورودم به گیلان به عنوان نماینده عالی دولت در استان در دستور کار قرار گرفت.

عباسی با اشاره به انعقاد قرارداد زباله سوز رشت بیان کرد: در این قرارداد ۹.۲ میلیارد یورو اعتبار برای اجرای این پروژه از سوی دولت پرداخت شده بود و بخشی را هم پیمانکار بخش خصوصی قرار بود پرداخت کند و نیروگاه زباله سوز را راه اندازی کند.

وی با بیان اینکه اجرای پروزه زباله سوز ۸ سال متوقف شده بود، افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده اشکال و کم کاری در اجرای پروژه زباله سوز رشت از سوی پیمانکار پروژه است.

استاندار گیلان از تعیین تکلیف پروژه زباله سوز رشت خبر داد و اضافه کرد: با دستور رییس جمهور پروزه زباله سوز رشت تا ظرف دو هفته آینده تعیین تکلیف می‌شود.

عباسی با بیان اینکه پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه بهسازی سراوان رضایت بخش است، گفت: با تلاش‌هایی که صورت گرفته این پروژه تا پایان سال به اتمام می‌رسد.