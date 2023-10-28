واکنش سریع و قاطع برابر هرگونه فساد خواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری ظهر شنبه در همایش امنیت و اقتدار در پرتو عدالت که به میزبانی فرماندهی انتظامی استان مازندران برگزار شد، با اشاره به اینکه تداوم این گونه نشست‌ها موجب بهبود عملکرد مجموعه انتظامی و دستگاه قضائی خواهد بود، مسئولیت نیروی انتظامی را بسیار خطیر و ارزشمند برشمرد و افزود: دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در کنار دیگر دستگاه‌های امنیتی نقش بسیار مهمی در راستای ارتقای امنیت به عنوان بستری برای انجام سایر فعالیت‌ها، در بخش‌های مختلف دارند و دستگاه قضائی استان با همراهی و تعامل نیروی انتظامی با هرگونه اقدام مجرمانه‌ای که مخل امنیت است، برخورد سریع، قاطع و بازدارنده خواهد داشت.

حجت الاسلام اکبری تاکید کرد: در کنار ارتقای امنیت، مبارزه با فساد نیز مورد تاکید مؤکد مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ریاست قوه قضائیه است و در مواجهه با هرگونه فساد، واکنشی قاطع و سریع، توأم با دقت خواهیم داشت.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تحقیق در مورد جرایم و جمع آوری دلایل جرم باید با دقت کامل، عادلانه و مدبرانه انجام شود، اظهار کرد: باید دلسوزانه و متعهدانه، توأم با دقت و سرعت نسبت به تمام زوایای موضوع ورود و با جمع آوری همه اطلاعات، برخورد قانونی متناسب با مجرمین اعمال شود.

حجت الاسلام اکبری خاطرنشان کرد: در عین قاطعیت، رعایت حقوق شهروندی در همه مراحل دادرسی واجب و الزامی است و هرگونه نقض حقوق شهروندی، مغایر قانون و مستوجب برخورد قانونی خواهد بود.

وی تاکید کرد: رعایت حقوق شهروندی برای کسانی که به واحدهای انتظامی و قضائی مراجعه می‌کنند، مورد تاکید دین مبین اسلام و قانونگذار است و باید در عین قاطعیت و سرعت در رسیدگی و اعمال مجازات، حقوق اصحاب دعوی نیز توأم با کرامت حفظ شود.

وی در خاتمه با اشاره به در پیش بودن انتخابات افزود: ان شاء الله مردم ولایتمدار استان مازندران با در نظر داشتن، مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت به عنوان ۴ مؤلفه مدنظر مقام معظم رهبری، امسال نیز همانند ادوار گذشته، انتخاباتی پرشور را برگزار کرده و در این مسیر، دستگاه‌های قضائی، انتظامی و امنیتی نیز آمادگی کامل دارند تا انتخابات به بهترین شکل ممکن برگزار شود.