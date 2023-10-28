  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۳۳

لیگ فوتبال اسپانیا؛

لیست ۲۳ نفره ال‌کلاسیکو مشخص شد / حضور لواندوفسکی و بلینگهام

لیست ۲۳ نفره ال‌کلاسیکو مشخص شد / حضور لواندوفسکی و بلینگهام

فهرست منتخب سرمربیان تیم‌های بارسلونا و رئال مادرید برای دیدار رو در رو آنها مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته یازدهم لالیگا اسپانیا، تیم‌های فوتبال بارسلونا و رئال مادرید امروز شنبه از ساعت ۱۷:۴۵ به مصاف هم می‌روند.

ژاوی آلونسو و کارلو آنجلوتی لیست ۲۳ نفره خود را برای این دیدار اعلام کردند. حضور «لواندوفسکی» در لیست و غیبت «پدری» و «دی‌یونگ» از نکات مهم تیم بارسلونا است. البته حضور لواندوفسکی در ترکیب بارسلونا با توجه به مصدومیتی که دچار شده بود هنوز مشخص نیست.

لیست ۲۳ نفره ال‌کلاسیکو مشخص شد / حضور لواندوفسکی و بلینگهام

در تیم رئال مادرید هم بازیکنان مطرح این تیم مانند «وینیسوس جونیور» و «بلینگهام» در لیست «آنجلوتی» حضور دارند.

لیست ۲۳ نفره ال‌کلاسیکو مشخص شد / حضور لواندوفسکی و بلینگهام

کد مطلب 5923718

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها