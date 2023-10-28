به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته یازدهم لالیگا اسپانیا، تیم‌های فوتبال بارسلونا و رئال مادرید امروز شنبه از ساعت ۱۷:۴۵ به مصاف هم می‌روند.

ژاوی آلونسو و کارلو آنجلوتی لیست ۲۳ نفره خود را برای این دیدار اعلام کردند. حضور «لواندوفسکی» در لیست و غیبت «پدری» و «دی‌یونگ» از نکات مهم تیم بارسلونا است. البته حضور لواندوفسکی در ترکیب بارسلونا با توجه به مصدومیتی که دچار شده بود هنوز مشخص نیست.

در تیم رئال مادرید هم بازیکنان مطرح این تیم مانند «وینیسوس جونیور» و «بلینگهام» در لیست «آنجلوتی» حضور دارند.