به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به همراه مرتضی محمودوند و سیداحمد آوایی دیگر اعضای کمیسیون که جهت ابلاغ پیام مکتوب محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به نبیه بری، رئیس مجلس نمایندگان لبنان در بیروت به سر می‌برند، با شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان دیدار و گفت‌وگو کردند.

عزیزی در ابتدای این دیدار به مواضع حکیمانه رهبر معظم انقلاب درباره فلسطین اشاره کرد و گفت: مجلس و دولت نیز در همین راستا، دیپلماسی رسمی و پارلمانی را به کار گرفته تا روشنگری‌های کافی درباره اتفاقات اخیر در فلسطین را تبیین کنند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی به اعزام سه هیأت از مجلس شورای اسلامی به کشورهای منطقه و حضور در اجلاس IPU اشاره کرد و افزود: هدف از این اقدامات، هم افزایی کشورهای اسلامی در سطح بین‌المللی است تا به راهکارهای مناسب در این مقطع برسیم.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان، گفت: هر چه سریع‌تر جنایت جنگی رژیم صهیونیستی باید در غزه متوقف و امداد رسانی‌ها به مردم مظلوم غزه ارائه شود. جمهوری اسلامی حمایت از جبهه مقاومت و فلسطین را وظیفه دینی خود می‌داند.

محمودوند: حزب الله لبنان در تقویت جبهه مقاومت بسیار اثرگذار است

مرتضی محمودوند عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار به اهتمام نمایندگان مردم ایران در خانه ملت برای کمک به فلسطین و جریان مقاومت اشاره کرد و گفت: اثرگذاری حزب الله لبنان در تقویت جبهه مقاومت ستودنی است.

آوایی: حزب الله لبنان و حماس می‌توانند شکست رژیم صهیونیستی را رقم بزنند

سید احمد آوایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه این دیدار به شیخ نعیم قاسم، گفت: حزب الله لبنان در شرایط اخیر که رژیم صهیونیستی مسبب آن بوده، بهترین اقدامات لازم را انجام داده است و حماس نیز در غزه می‌تواند با مقاومت، شکست رژیم صهیونیستی را رقم بزند.

تقدیر از سفرهای منطقه‌ای وزیر خارجه ایران

شیخ نعیم قاسم نیز در این دیدار اقدامات پارلمانی در زمینه حمایت و شفاف سازی از فلسطین را مهم ارزیابی کرد و گفت: اجلاس‌های پارلمانی و بین‌المللی برای دفاع از فلسطین بسیار مفید است.

وی در ادامه با بیان اینکه جمهوری اسلامی مواضع حساب شده و مفیدی در مورد اتفاقات اخیر در فلسطین اتخاذ کرده است، اظهار کرد: سفرهای متعدد و اقدامات امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در منطقه مفید بود و منجر به شنیده شدن صدای فلسطین شد تا دیگران بدانند مردم غزه و فلسطین نیز از حقوق خود برخوردارند.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان در پایان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان پس از عملیات طوفان الاقصی حمایت خود را از حماس نشان دادند تا همگان بدانند جریان مقاومت متحد و یکپارچه عمل می‌کند.