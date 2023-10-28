به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از خواهران مطالبه‌گر عفاف و حجاب از موضع‌گیری محکم و به‌موقع نماینده ولی فقیه در مازندران، نسبت به اتفاقات مراسم تقدیر از پزشک هنجارشکن تشکر کردند.

این عده ظهر شنبه با حضور در دفتر نماینده ولی فقیه در استان از مواضع صریح، محکم و به موقع ایشان نسبت به اتفاقات رخ داده در مراسم تقدیر از پزشک هنجارشکن تشکر کرده و خواستار پیگیری جدی این مسئله و مجازات بازدارنده فرد خاطی و مسئولین حاضر در آن برنامه شدند.

همچنین در این دیدار آیت الله محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران ضمن تشکر از دغدغه‌مندی بانوان مطالبه گر گفت: این جسارت و هتک حرمت نسبت به امر حجاب از سوی این پزشک و بدتر از آن بی تفاوتی مسئولان حاضر در آن مراسم موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی شد و به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و البته برخوردهای لازم قانونی در این خصوص صورت گرفته و می‌گیرد.

وی با تاکید بر لزوم مطالبه‌گری گروه‌های مردمی و خانواده‌های شهدا افزود: باید گروه‌های مطالبه‌گر و مردمی و خانواده‌های شهدا نسبت به این مسائل در کنار امر به معروف و نهی از منکر مسئولان واکنش مناسب نشان داده که الحمدلله در این خصوص اقداماتی نیز صورت گرفته که باید بیشتر شود.