پدافند غیر عامل در مدیریت شهری/خطرهای بیرجند چیست؟

مهدی بهترین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیشگیری از خسارات جبران ناپذیر طبیعی در مدیریت شهری امری بسیار مهم است.

وی با اشاره به اینکه راه مدیریتی که شهرداری بیرجند انتخاب کرده، توسعه متوازن شهر است، تصریح کرد: توسعه متوازن یعنی در کنار اقدامات روبنایی، اقدامات زیربنایی هم داشته باشیم.

۵۴ درصد هزینه شهری بیرجند برای طرح‌های عمرانی

شهردار بیرجند با بیان اینکه در ۲۰ ماهه گذشته تقریباً ۴۰ پروژه و اقدام شاخص در شهر بیرجند اجرا شده که شامل ایجاد پل، میدان، پارک، خیابان، آیلند و غیره بوده است، یادآور شد: همه این اقدامات سبب شد تا بودجه شهرداری بیرجند از زمان تحویل آن از ۲۶۰ میلیارد تومان به ۷۶۰ میلیارد تومان برسد.

وی با اشاره به اینکه ۵۴ درصد از این هزینه شهری به طرح‌های عمرانی شهری ارجاع داده شده است، گفت: از ۴۰ درصد که حد قبولی شهرداری بوده به ۵۴ درصد ارتقاء یافته است.

زیرساخت‌های ضعیف آتشنشانی بیرجند

شهردار بیرجند به اقدامات زیربنایی شهرداری بیرجند اشاره داشت و افزود: این اقدامات در شهر بیرجند در سنوات گذشته مورد بی مهری قرار گرفته به طوری که در آتشنشانی در کل سه سال گذشته حدود ۳۵ نفر از آتشنشانان شهرداری بیرجند بازنشسته شدند، و این سازمان جایی نبوده که در روزنامه اعلام شود که این تعداد آتشنشان لازم بوده و یا آزمون برگزار شود اینها آزمون‌های جسمانی و بدنی و روحی سختی را باید پشت سر بگذارند تا به کسوت آتشنشانی مفتخر شوند.

بهترین ادامه داد: ناوگان آتشنشانی شهرداری بیرجند توسعه اندک و قطره چکانی داشته و در طول ده سال گذشته زیرساخت‌های آتشنشانی بیرجند به شدت ضعیف بود.

وی اضافه کرد: در بحث اتوبوسرانی و ترافیک شهری، در طول سه سال گذشته نزدیک به ۳۵ نفر بازنشسته شده‌اند و تقریباً در طول ۱۰ سال گذشته ناوگان اتوبوسرانی و تاکسرانی شهر بیرجند بازسازی نشده است.

آرامستان شهر بیرجند دیگر گنجایش زیادی ندارد

شهردار بیرجند با اشاره به اینکه ۵۰ دستگاه اتوبوس زمین گیر در شهر داریم که این آمار مهمی بوده و تقریباً ۷۰ اتوبوس فعال در شهر بیرجند با ۳ هزار و ۷۰۰ هکتار مساحت شهر فعالیت دارند، بیان داشت: اینها قطعاً باید جایگزین می‌شدند که این اتفاق نیافتاده است.

بهترین بحث آرامستان ها را یکی از مسائل پدافندی مهم برشمرد و افزود: آرامستان فعلی شهر بیرجند متأسفانه در حال حاضر ظرفیت آن پر بوده و باید به مردم اعلام کنیم که این آرامستان دیگر گنجایش زیادی را ندارد و حداقل از شش سال قبل باید به فکر آرامستان جدید می‌بودیم که این کار هم انجام نشده است.

وی یادآور شد: تمام این مسائل باعث شد که در اولین قدم‌هایی که شهرداری بیرجند را تحویل گرفتم این مسائل مدنظر باشد و به سمت پدافند غیرعامل برویم.

هزینه کرد ۱.۵ میلیارد ریالی برای تهیه طرح پدافند غیرعامل بیرجند

شهردار بیرجند یکی از اولین اقداماتی که در شهرداری بیرجند انجام گرفته تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل شهر بیرجند بوده است، گفت: این طرح مصوب شده و برای آن بودجه قرار داده شد و تقریباً ۱.۵ میلیارد ریال در این زمینه هزینه شده است.

وی ادامه داد: توافق نامه‌ای با سازمان پدافند غیرعامل کشور منعقد گردید که خوشبختانه این طرح مورد تأیید این سازمان قرار گرفت و در حال حاضر برای تمام نقاط شهر بیرجند نقشه پدافندی وجود دارد و زیرساخت‌های شهری همچون آب، برق، گاز، مخابرات و راه‌ها همه مورد بررسی قرار گرفته‌اند و یک طرح تقریباً ۵۰۰ صفحه‌ای تهیه شده است.

اجرای طرح ارزیابی ریز فاکتورها و عوامل خطر در ۳۰۰ هکتار از بافت فرسوده شهر بیرجند

شهردار بیرجند اضافه کرد: سال گذشته شهرداری بیرجند به عنوان شهردار برتر و نمونه کشوری در پدافند غیرعامل مطرح و افتخار بزرگی برای مردم بوده که بیرجند در سطح کشور برتر و حتی از مراکز استان‌هایی مانند تهران و همدان هم جلوتر بوده است.

بهترین ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر تمام خطرهای احتمالی در بیرجند احصا شده است.

وی با اشاره به اینکه وضعیت شهر بیرجند در زمانی که آن را تحویل گرفتیم منجر به این شد که ستاد مدیریت بحران را در شهرداری بیرجند به صورت جدی پیگیری کنیم، تصریح کرد: در ستاد مدیریت بحران چند کار را برای نخستین بار در سطح شهر بیرجند انجام دادیم که یکی از آنها، طرح دوام خاوران و انتخاب داوطلبان محله‌ای در زمان بحران بوده که در این راستا شهر بیرجند را به ۵۶ محله تقسیم و در هر محله حداقل ۱۰ نفر از افرادی که خوش ذوق و مایل بوده‌اند که در مدیریت شهری همکاری کنند را انتخاب و تحت آموزش‌های ویژه ای در رابطه با بحران قرار داده و در مجموع در این محلات هدف ۵۶۰ نفر به صورت بالقوه در این طرح همکاری دارند که شش برابر نیروهای فعلی آتشنشانی شهرداری بیرجند هستند که می‌توانند در موقع بروز بحران با شهرداری همکاری کنند.

شهردار بیرجند از اجرای طرح ارزیابی ریز فاکتورها و عوامل خطر در ۳۰۰ هکتار از بافت فرسوده شهر بیرجند برای نخستین بار خبر داد و گفت: از مجموع ۳ هزار و ۷۰۰ هکتار پهنه شهر بیرجند، ۷۰۰ هکتار آن بافت فرسوده بوده که طبیعتاً این بافت فرسوده در مواقع بحران استعداد بیشتری برای خسارات داشته بنابراین نیاز به مدیریت بحران خواهند داشت که این کار انجام شده است.

بهترین با بیان اینکه برای اولین بار طرح تجهیز خودروی مدیریت بحران شهرداری بیرجند انجام شده است، متذکر شد: این خودرو برای مواقع بحران مجهز شده و تجهیزات ماهواره‌ای روی آن سوار شده که با این تجهیزات در مواقع بحران تا ۵۰ درصد سطح کره زمین می‌توانیم ارتباط برقرار کنیم که این خودرو می‌تواند هم برای شهرداری بیرجند و هم برای بقیه ارگان‌های خدمت رسان کاری فوق العاده باشد.

وی خرید تجهیزات بی سیم را از دیگر اقدامات شهرداری بیرجند در حوزه پدافندی برشمرد و افزود: شهر بیرجند به عنوان مرکز استان که ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و در طول روز بیش از این جمعیت داشته و از مدیریت شهری بیرجند سرویس می‌گیرند، فاقد مکان اسکان اضطراری است.

تصویب ۱۰ هکتار زمین برای ایجاد محل اسکان اضطراری در بیرجند

شهردار بیرجند در ادامه بیان داشت: پارک کاجستان در این راستا تجهیز شده ولی این میزان مورد کفایت شهر نبوده بنابراین با همکاری استانداری ۱۰ هکتار زمین مورد درخواست، مصوب شد که بعد از تحویل در فاز اول ساختمان‌های ادارای که لازم برای مدیریت بحران بوده و حصارکشی های آن را انجام می‌دهیم که مکانی به گنجایش ۱۰۰ هزار نفر در شهر بیرجند پیش بینی شده که اگر بلایی اتفاق بیافتد مردم بتوانند در این مکان حداقل امکانات را دریافت کنند.

بهترین اضافه کرد: همچنین ۵ هزار متر زمین برای سایت تخصصی آتشنشانی در منطقه آزاد تجاری بیرجند گرفته شده که بسیار در آموزش‌های تخصصی و همچنین آوردن ماشین آلات آتشنشانی به شهرداری کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه استخر ذخیره آب بسیار مورد کاربرد و مهم است، افزود: رواناب هایی را که در فصل پاییز و یا زمستان وارد می‌شوند می‌توانیم در این استخر ذخیره و در طول سال با توجه به خشکی منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

کلنگ زنی پروژه تقاطع غیرهم سطح بلوار صیاد بیرجند در دهه فجر امسال

شهردار بیرجند با اشاره به اینکه یک سری از کارهای پدافندی را شهرداری بیرجند انجام می‌دهد که دور از چشم مردم است، تصریح کرد: میلیاردها تومان در طی ۲۰ ماه گذشته برای ایمن سازی شهر بیرجند هزینه شده که شامل کانال سازی در رواناب‌های شاهرود، کف سازی کانال سجاد و دیوارسازی پل شاهرود از جمله این موارد بوده تا بتوانیم ضریب ایمنی شهر را افزایش دهیم.

بهترین با اشاره به اینکه افتتاح پل و میدان شهید فایده اگر چه یک بحث ترافیکی بوده اما در کریدور شرق به غرب در مواقع بحرانی و حیاتی می‌تواند به عنوان یک عامل پدافندی بسیار کمک کننده باشد، اضافه کرد: در شهر بیرجند تقریباً محورهای شمالی- جنوبی خوبی داریم و در تمام نقاط شهر این مسئله وجود دارد اما کریدور شرق به غرب شهر بیرجند دچار مشکل بوده و تنها یک خیابان ارتش وجود دارد که از ابتدای تا انتهای شرق به غرب شهر ادامه دارد و این یک ضعف پدافندی است.

وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل با پیگیری‌هایی که انجام شد و نظر مساعد استاندار خراسان جنوبی یکی از آرزوهای دیرینه و از مطالبات مهم مردم بیرجند در بحث تقاطع غیرهم سطح به نتیجه رسید و در دهه فجر امسال شاهد کلنگ زنی پروژه تقاطع غیرهم سطح صیاد- ارتش به عنوان یک تقاطع غیر هم سطح پدافندی در شهر خواهیم بود.