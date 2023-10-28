۱۲ پروژه ساختمان دولتی و عمومی در استان زنجان اجرا می شود

به گزاشر خبرگزاری مهر، سیداحمد خلیلی با بیان اینکه در حوزه ساختمان‌های دولتی و تاسیسات عمومی، مطالعه و اجرای ۱۲ پروژه با زیربنای ۴۹ هزار مترمربع از سال‌های گذشته در استان زنجان شروع شده است، گفت: دو مورد از این پروژه‌ها طی سال‌های اخیر به بهره‌برداری رسیده است.

وی گفت: همچنین برای هفت پروژه فعال با زیربنای بیش از ۲۰ هزار مترمربع که از سال‌های گذشته عملیات اجرای آنها شروع شده بیش از ۱۷۷ میلیارد تومان هزینه شده و در سال ۱۴۰۱ نیز ۱۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ نیز ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب پروژه‌های مذکور بود که نزدیک به ۹۰ درصد از اعتبارات سال ۱۴۰۱ تخصیص یافته است.

سرپرست معاونت مهندسی و ساخت اداره‌کل راه‌وشهرسازی استان زنجان به پیشرفت فیزیکی پروژه‌های در دست اجرا اشاره کرد و گفت: میانگین پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها ۵۵ درصد است. امیدوارم با تخصیص به موقع منابع اعتباری عملیات اجرایی این پروژه‌ها تسریع شود.

خلیلی با بیان اینکه از این تعداد ساختمان در دست اجرا، ساختمان مجتمع فرهنگی و هنری شهر زرین‌آباد آماده بهره‌برداری است، افزود: در این راستا با تخصیص منابع اعتباری، ساختمان اداری پروژه آزمایشگاه و دامپزشکی در شهر زنجان و کتابخانه عمومی شهر آب‌بر هم در سال‌جاری به بهره‌برداری می‌رسد. اعتبار این پروژه‌ها از محل منابع استانی و ملی تامین می‌شود.