  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۴۲

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد:

جو کهگیلویه و بویراحمد در ۷۲ ساعت آینده پایدار است

جو کهگیلویه و بویراحمد در ۷۲ ساعت آینده پایدار است

یاسوج_ رئیس اداره پیش بینی هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: جو استان طی ۷۲ ساعت آینده پایدار است.

ولی بهره مند در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی ۷۲ ساعت آینده جو استان نسبتاً پایدار خواهد بود.

وی ابراز داشت: بر این اساس آسمانی صاف تا قسمتی ابری در برخی نقاط با افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می‌شود.

بهره مند خاطرنشان کرد: با عبور سامانه ناپایدار از جو استان طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه در پاره‌ای از مناطق علاوه بر ابرناکی، بارش پراکنده، گاهی رگبار و رعد و برق همراه با افزایش سرعت باد مورد انتظار است.

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان گفت: بر اساس وضعیت هوای ۲۴ ساعت گذشته، شهر لنده گرم‌ترین و یاسوج با کمینه دمای ۴/۶ درجه سانتی گراد سردترین نقاط استان بودند.

کد مطلب 5923751

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها