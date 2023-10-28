جو کهگیلویه و بویراحمد در ۷۲ ساعت آینده پایدار است

ولی بهره مند در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی ۷۲ ساعت آینده جو استان نسبتاً پایدار خواهد بود.

وی ابراز داشت: بر این اساس آسمانی صاف تا قسمتی ابری در برخی نقاط با افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می‌شود.

بهره مند خاطرنشان کرد: با عبور سامانه ناپایدار از جو استان طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه در پاره‌ای از مناطق علاوه بر ابرناکی، بارش پراکنده، گاهی رگبار و رعد و برق همراه با افزایش سرعت باد مورد انتظار است.

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان گفت: بر اساس وضعیت هوای ۲۴ ساعت گذشته، شهر لنده گرم‌ترین و یاسوج با کمینه دمای ۴/۶ درجه سانتی گراد سردترین نقاط استان بودند.