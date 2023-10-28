لزوم حضور پرشور آحاد مردم ولایتمدار گیلان در یوم الله ۱۳ آبان

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله رسول فلاحتی در نشست هماهنگی یوم الله ۱۳ آبان این روز مهم و تاریخی را نماد استکبار ستیزی و مقابله با ظلم صهیونیست عنوان کرد و گفت: با توجه به تحولات اخیر خاورمیانه و وحشی گری بی حد و مرز رژیم غاصب اسراییل علیه مردم مظلوم، اما مقاوم غزه، راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ماه امسال باید پرشورتر از گذشته برگزار و به نمادی برای روشنگری نسل جدید و افشای ماهیت پلید و زیاده خواه دنیای استکبار و صهیونیزم جهانی تبدیل شود.

وی با اشاره به ۳ واقعه‌ مهم مرتبط با یوم الله ۱۳ آبان افزود: مخالفت صریح امام راحل با لایحه‌ کاپیتولاسیون در ۱۳ آبان سال ۱۳۴۳، به خاک و خون کشیده شدن دانش آموزان انقلابی در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و همچنین تسخیر لانه جاسوسی از سوی دانشجویان پیرو خط امام که در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ در تهران اتفاق افتاد، همه گویای درایت و بصیرت ملتی بزرگ و انقلابی تحت رهبری داهیانه امام راحل است که توانست زمینه افشاگری جنایات شیطان بزرگ را برای جهانیان مهیا کند.

آیت الله فلاحتی بر لزوم حضور پرشور آحاد مردم ولایتمدار گیلان در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال تاکید کرد و ادامه داد: قشرهای مختلف مردم شامل دانش آموزان، دانشجویان، کارمندان، روحانیان و اصناف و بازاریان باید با نماد و پلاکاردهای مختص به خود در راهپیمایی این روز شرکت کنند تا دنیا بداند که یک اراده‌ ملی مقابل زیاده خواهی شیطان بزرگ و صهیونیسم جهانی ایستاده و با دنیای ظلم و جور زمانه کنار نخواهد آمد.