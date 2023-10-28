رسانه ها نقش مهمی در جهاد تبیین دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار ظهر شنبه در نشست با اصحاب رسانه و مطبوعات استان افزود: رسانه‌های استان در منافع استان پای کار هستند، این وحدت و همدلی را در اربعین و مرز مهران نشان دادند.

وی از زحمات اصحاب رسانه ایلام در آگاه بخشی به جامعه و تلاش برای توسعه استان قدردانی کرد و اظهار داشت: کسی که در رسانه کار می‌کنند، باید در برابر وجدان خود پاسخگو باشد و نباید به مسائل جامعه بی تفاوت باشد.

وی با اشاره به اینکه رسانه‌ای که در راستای براندازی نظام باشد در استان ایلام نداریم اما اختلاف سلیقه وجود دارد، ادامه داد: دشمن به شدت کار می‌کند، ما هم برای آگاهی بخشی و دفاع از مظلوم کار کنیم و نقش رسانه‌ها بیشتر از سایرین است.

امام جمعه ایلام با بیان اینکه موضع گیری در برابر ظالم و دفاع و یاوری از مظلوم از وظایف رسانه‌ها است، تصریح کرد: برای اوکراین رسانه‌های غربی مظلوم نمایی کردند، در قصه فلسطین برعکس، کاملاً دوگانگی رسانه‌های غربی مشهود است.

حجت الاسلام کریمی تبار تأکید کرد: وجدان‌های بیدار جامعه بشری حتی در خاک آمریکا در قضیه فلسطین خود را نشان داد و به خیابان ریختند، مردم دیگر فریب رسانه‌های غربی را نمی‌خورند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: صهیونیست‌ها حقوق انسانی برای دیگران قایل نیستند، حقوق بشر واژه‌ای است که به نفع خود استفاده می‌کنند.

حجت الاسلام کریمی تبار افزود: سال هاست که این صهیونیست‌ها جنایات زیادی می‌کنند، باید دشمن را بشناسیم چرا که دشمن می‌خواهد جمهوری اسلامی نباشد، اینها دلسوز ما نیستند، می‌خواهند از احساسات جوانان ما سو استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری خوب دشمنان را شناختند، باید واقعیت‌های این دشمنان کودک کش را به جوانان و نوجوانان معرفی کنیم، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی آب، غذا و سوخت را به روی مردم غزه بست و دنیای غرب از این حرکت نسل کشی حمایت می‌کند.

امام جمعه ایلام تصریح کرد: جنایات رژیم صهیونیستی فرصتی است که رسانه‌ها نسل جوان و نوجوان را از واقعیت‌های دشمنان ما آشنا کنند.

امام جمعه ایلام در بخش دیگری از سخنانش گفت: چرا نماینده مجلس در استان ما یک بار حضور دارد؟ باید رسانه‌ها در انتخاب اصلح به مردم آگاهی بخشی کنند.

حجت الاسلام کریمی تبار با اشاره به اینکه حذف قانون حق عملیاتی یکی از مسائلی است که باید اصلاح شود، افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید برای این موضوع مهم تلاش کنند تا عدالت اجتماعی رعایت شود.

وی با بیان اینکه هزینه‌های اربعین در استان ایلام باید شفاف سازی شود، این کار نیازمند کار تخصصی است، اظهار داشت: ایلام در بحث توسعه خیلی فاصله دارد، بیشتر استان‌ها راه آهن دارد ولی ایلام از این نعمت محروم است.