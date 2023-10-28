تولید ۷ هزار تن مرغ در واحدهای مرغداری استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر علی رمضانپور اظهار کرد: در مهرماه سال جاری ۷ هزار و ۷۵۰ تن گوشت سفید مرغ در واحدهای مرغداری استان قزوین تولید شده است.

وی افزود: این میزان تولید مرغ نسبت به همین مدت مشابه در سال گذشته که شش هزار و ۲۰۰ تن بود رشد ۲۵ درصدی داشته است.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تاکید کرد: در حال حاضر ۳۸۰ واحد مرغداری گوشتی فعال در این استان با ظرفیت ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه جوجه در حال فعالیت و تولید گوشت سفید هستند.

وی یادآور شد: شهرستان قزوین بیشترین واحد مرغ گوشتی در استان را دارد که ظرفیت آنها ۳ میلیون و ۴۰۴ هزار قطعه است.

این مسئول استفاده از تغذیه مناسب، بهبود مدیریت، افزایش ضریب تبدیل، کاهش تلفات و افزایش راندمان تولید به ازای هر قطعه مرغ گوشتی را از مهمترین اهداف این مدیریت در واحدهای تولیدی دانست.

رمضانپور خاطرنشان کرد: قزوین نقش مهمی در تأمین محصولات دام و طیور کشور دارد و واحدهای پرورش طیور گوشتی این استان علاوه بر تأمین مرغ مورد نیاز این استان بخشی از نیاز بازار استان‌های همجوار را نیز تأمین می‌کنند.