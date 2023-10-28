به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحمانی با اشاره به خرید تضمینی گندم کشاورزان قزوینی اظهار کرد: با تلاش کشاورزان عزیز و تیم مدیریتی کشاورزی استان و همچنین پیگیری‌های مستمر فرمانداران و بخشداران در مجموع ۱۸۵ هزار تن گندم در استان قزوین خریداری شده است.

وی افزود: به‌رغم تغییر شرایط اقلیمی سال جاری و کاهش میزان بارندگی در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ میزان خرید سال جاری نسبت به سال زراعی ۱۴۰۱ بیش از ۶ درصد افزایش داشته است.

این مسئول خاطر نشان کرد: دولت خود را موظف به حمایت از کشاورزان در طرح‌های خرید تضمینی می‌داند و در این زمینه کل تعهد دولت به مبلغ ۲ هزار و ۷۸۳ میلیارد تومان به گندم‌کاران استان پرداخت شده است.

رحمانی اظهار کرد: یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم ذخیره سازی کافی از مایحتاج عمومی است که در این زمینه استان قزوین تا سال زراعی ۱۴۰۳ به میزان کافی ذخیره گندم برای تولید نان و مصارف خانوار را دارد و از این بابت نگرانی نخواهیم داشت.