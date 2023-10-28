به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی مصاحبه با بلومبرگ در دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت: آمریکا دیگران را به خویشتنداری توصیه می‌کند اما کاملاً جانب اسرائیل را گرفته است. اگر آمریکا به آنچه تاکنون انجام داده، ادامه دهد، جبهه‌های جدیدی علیه آمریکا گشوده خواهد شد.

وی افزود: مایلم که هشدار دهم کشتار زنان و کودکان اوضاع را در منطقه از کنترل خارج می‌سازد. طرف آمریکایی باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد این جنگ را تشدید کند یا خیر؟

بلومبرگ در ادامه این گزارش به نقل از رئیس دستگاه دیپلماسی ایران نوشت: ما به سوریه یا دیگر بخش‌های منطقه نیروی جدیدی اعزام نکرده‌ایم اما صرفاً نظاره گر تحولات نیستیم. جمهوری اسلامی ایران طبق منافع ملی ما اقدام خواهد کرد.

وی هشدار داد که تهاجم زمینی (رژیم صهیونیستی به غزه) پیامدهای شومی برای اسرائیل خواهد داشت.

امیرعبداللهیان گفت: گشایش جبهه‌های جدید اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و اسرائیل را در وضعیت جدیدی قرار خواهد داد که از اقدام‌هایش پشیمان خواهد کرد. (اوضاع منطقه) به نقطه انفجار رسیده، هر اتفاقی امکان دارد و هر جبهه‌ای ممکن است گشوده شود.

بلومبرگ به نقل از وزیر امور خارجه نوشت که وی به حماس توصیه کرده تا زندانیان غیرنظامی را آزاد کنند. وی افزود که گروه‌هایی که به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه حمله می‌کنند به صورت مستقل عمل کرده و از جانب تهران هدایت نشده‌اند.

امیرعبداللهیان گفت: آنها هیچ فرمان و دستوری از ما دریافت نمی‌کنند. طرف آمریکایی مدعی است که آنها با ایران مرتبط هستند. این گروه‌ها به صورت مستقل تصمیم‌هایشان را اتخاذ می‌کنند.

وزیر امور خارجه ایران چهارم آبان و در جریان سخنرانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در موضوع فلسطین با بیان اینکه حماس برای آزادی اسرای غیرنظامی آمادگی دارد، گفته بود: صریحاً می گویم ما از گسترش و دامنه جنگ در منطقه استقبال نمی‌کنیم اما هشدار می‌دهم اگر نسل کشی در غزه ادامه یابد، خود از این آتش در امان نخواهند ماند. آنجا خانه ماست، غرب آسیا منطقه ماست. در امنیت خانه با هیچ طرفی تعارف نداریم.



امیرعبداللهیان تاکید کرد: اقدام اخیر ملت فلسطین و سازمان آزادی بخش حماس علیه اشغالگران، برمبنای قواعد قابلِ اعمال حقوق بین‌الملل، عملی کاملاً مشروع بوده و حق ذاتی آنها است و انتساب هر عنوان دیگری به آن مطلقاً غیرقانونی و غیرقابل قبول است.



وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد: جنبش آزادی بخش فلسطینی حماس طبق حقوق بین الملل با اشغالگری مبارزه می‌کند و دارای حق مشروع است. حماس برای آزادی اسرای غیرنظامی آمادگی دارد. جهان باید همزمان از آزادی ۶۰۰۰ فلسطینی اسیر در زندان‌های رژیم اسرائیل حمایت کند.



وی همچنین در دیدار ساعاتی پیش با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل نیز گفت: ایران از هرگونه راه حل سیاسی که موجب توقف فوری جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در غزه، ارسال کمک‌های مستمر انسان‌دوستانه و مقابله با کوچ اجباری مردم غزه است حمایت می‌کند.