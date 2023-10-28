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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۲۶

سکون جوی و غلظت آلاینده‌های جوی؛

هواشناسی اصفهان هشدار سطح زرد صادر کرد

هواشناسی اصفهان هشدار سطح زرد صادر کرد

اصفهان- اداره کل هواشناسی استان اصفهان نسبت به سکون جوی و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی تا اواسط هفته هشدار سطح زرد صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی استان اصفهان ظهر امروز شنبه ۶ آبان ماه نسبت به سکون جوی و استمرار این شرایط تا روز سه‌شنبه ۹ آبان هشدار صادر کرد.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان از امروز تا اواسط هفته به سبب پایداری جو، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش دید افقی و کیفیت هوا در مناطقی چون کلانشهر اصفهان، لنجان، فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، فلاورجان، کاشان، کبوتر آباد، لنجان (زرین شهر)، مبارکه، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه، نجف آباد و ورزنه پیش‌بینی شده است.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان نسبت به کاهش شعاع دید و بالارفتن عدد شاخص کیفیت هوا هشدار داده و توصیه کرده است که شهروندان بویژه افراد آسیب پذیر مانند سالمندان، افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان از تردد غیر ضرور در سطح شهر و فعالیت در فضای باز بپرهیزند.

در این اطلاعیه همچنین بر لزوم مدیریت تردد خودروها در سطح شهرها و کنترل فعالیت واحدهای صنعتی تاکید شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز شنبه با میانگین ۱۷۱ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان ثبت شد.

کد مطلب 5923817

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    نظرات

    • انسان باشیم LT ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      1 0
      پاسخ
      تمهیداتش دورکردن صنعتوکارخانجات سبک وسنگین ازمحل سکونت مردم میتونید بسم الله راه دیگه نداره

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