جوانان رباط کریم در راهپیمایی ۱۳ آبان حضور پررنگی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، امید احمدی در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در رباط کریم که با حضور امام جمعه و مسئولین ادارات و نهادهای ذیربط در محل دفتر امام جمعه شهرستان برگزار شد، گفت: سیزده آبان هر سال یادآور رشادت‌ها و شهادت‌های عزیزانی است که طول دوران انقلاب و نیز پیروزی انقلاب اسلامی جانفشانی کردند.

فرماندار رباط کریم افزود: لازم است همه اقشار مردم به ویژه جوانان در راهپیمایی روز ۱۳ آبان که روز استکبارستیزی است حضوری پررنگ‌تری داشته باشند.

وی اظهار کرد: حضور آگاهانه مردم در این روز به استکبار جهانی نشان می‌دهد که آنها توان مقابله با اقتدار نظام اسلامی ایران را ندارند.‌

احمدی با بیان این مطلب که امسال نیز همچون سال‌های گذشته این مراسم باید به نحو احسن و با شکوه تر برگزار شود، خاطر نشان کرد: با برنامه ریزی و اطلاع رسانی دقیق تمام ارگان‌ها، نهادها و اقشار مختلف مردم شهرستان در کنار دانش آموزان در این مراسم حضوری پرشور داشته باشند.

بر اساس این گزارش در ادامه جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان مقرر شد راهپیمایی رأس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳ آبان ۱۴۰۲ از مقابل مسجد البنی شروع و به مقصد میدان معلم خواهد بود.