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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۲۵

سرهنگ باباپور خبر داد؛

دستگیری بیش از یک‌ هزار خرده‌فروش مواد مخدر طی ۱۰ روز گذشته

دستگیری بیش از یک‌ هزار خرده‌فروش مواد مخدر طی ۱۰ روز گذشته

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از دستگیری بیش از یک‌ هزار خرده‌فروش مواد مخدر طی ۱۰ روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین باباپور، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان جامعه، طرح امنیت محله محور پس از برگزاری جلسه توجیهی برای کارکنان و شناسایی مناطق جرم خیز و آلوده و اطراف مراکز آموزشی با اقتدار کامل در مناطق آلوده شهر تهران به اجرا درآمد.

وی افزود: تیم‌های عملیاتی پایگاه‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب در خلال اجرای این طرح طی ۱۰ روز گذشته موفق به جمع آوری چهار هزار و ۴۱۱ معتاد و دستگیری یک‌هزار و ۲۰۷ خرده فروش و توزیع کننده مواد مخدر در تهران بزرگ شدند که از مخفیگاه متهمان ۲۰۰ کیلو و ۷۲۶ گرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی کشف شد.

این مقام ارشد انتظامی در پلیس پایتخت اظهار داشت: تیم‌های عملیاتی پایگاه‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر و مأموران پر تلاش یگان امداد و کلانتری‌های تابعه پلیس پیشگیری فاتب در اجرای این طرح موفق حضور مستمر داشتند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب در پایان اظهار داشت: اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده شهر تهران و اطراف مدارس و دانشگاه‌ها با هدف برقراری نظم و امنیت پایدار به صورت مستمر ادامه دارد.

کد مطلب 5923821

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