به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین باباپور، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان جامعه، طرح امنیت محله محور پس از برگزاری جلسه توجیهی برای کارکنان و شناسایی مناطق جرم خیز و آلوده و اطراف مراکز آموزشی با اقتدار کامل در مناطق آلوده شهر تهران به اجرا درآمد.

وی افزود: تیم‌های عملیاتی پایگاه‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب در خلال اجرای این طرح طی ۱۰ روز گذشته موفق به جمع آوری چهار هزار و ۴۱۱ معتاد و دستگیری یک‌هزار و ۲۰۷ خرده فروش و توزیع کننده مواد مخدر در تهران بزرگ شدند که از مخفیگاه متهمان ۲۰۰ کیلو و ۷۲۶ گرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی کشف شد.

این مقام ارشد انتظامی در پلیس پایتخت اظهار داشت: تیم‌های عملیاتی پایگاه‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر و مأموران پر تلاش یگان امداد و کلانتری‌های تابعه پلیس پیشگیری فاتب در اجرای این طرح موفق حضور مستمر داشتند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب در پایان اظهار داشت: اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده شهر تهران و اطراف مدارس و دانشگاه‌ها با هدف برقراری نظم و امنیت پایدار به صورت مستمر ادامه دارد.