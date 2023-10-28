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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۳۲

از ابتدای سال گذشته تا کنون انجام شد؛

استان قزوین جایگاه دوم میزان ثبت اشتغال کشور

استان قزوین جایگاه دوم میزان ثبت اشتغال کشور

قزوین- مدیرکل دفتر امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری قزوین گفت: استان قزوین در سال جاری جایگاه دوم میزان ثبت اشتغال کشور را از آن خود کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بارگاهی ظهر شنبه در حاشیه برگزاری جلسه کمیته اشتغال استان قزوین و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۰ درصد اشتغال تعهد شده استان محقق و در سامانه ملی رصد اشتغال ثبت شده است.

مدیرکل دفتر امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری قزوین افزود: در حال حاضر استان قزوین در ثبت اشتغال، رتبه دوم کشور را کسب کرده است‌.

وی با بیان اینکه مشاغل خرد و خانگی در ایجاد درآمد پایدار برای خانواده‌ها نقش بسزایی دارند، بیان کرد: اعتبارات تخصیصی به استان در حوزه مشاغل خانگی، در رسته‌های مشخص شده به متقاضیان واجد شرایطِ مورد تأیید دستگاه‌های متولی پرداخت می‌شود.

بارگاهی بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی در حال تشکیل پرونده برای متقاضیان مشاغل خانگی و ارسال پرونده‌ها به بانک‌های عامل طرف قرارداد، هستند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری قزوین یادآور شد: تحقق کامل پرداخت اعتبارات مشاغل خانگی، نقش بسزایی در رفع بیکاری و ایجاد شغل در استان خواهد داشت.

کد مطلب 5923830

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