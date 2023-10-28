استان قزوین جایگاه دوم میزان ثبت اشتغال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بارگاهی ظهر شنبه در حاشیه برگزاری جلسه کمیته اشتغال استان قزوین و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۰ درصد اشتغال تعهد شده استان محقق و در سامانه ملی رصد اشتغال ثبت شده است.

مدیرکل دفتر امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری قزوین افزود: در حال حاضر استان قزوین در ثبت اشتغال، رتبه دوم کشور را کسب کرده است‌.

وی با بیان اینکه مشاغل خرد و خانگی در ایجاد درآمد پایدار برای خانواده‌ها نقش بسزایی دارند، بیان کرد: اعتبارات تخصیصی به استان در حوزه مشاغل خانگی، در رسته‌های مشخص شده به متقاضیان واجد شرایطِ مورد تأیید دستگاه‌های متولی پرداخت می‌شود.

بارگاهی بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی در حال تشکیل پرونده برای متقاضیان مشاغل خانگی و ارسال پرونده‌ها به بانک‌های عامل طرف قرارداد، هستند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری قزوین یادآور شد: تحقق کامل پرداخت اعتبارات مشاغل خانگی، نقش بسزایی در رفع بیکاری و ایجاد شغل در استان خواهد داشت.