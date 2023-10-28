آخرین دستاوردهای سفر شهردار تهران به چین/خرید اتوبوس و واگن

محسن هرمزی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره آخرین دستاوردهای سفر به چین در حوزه تقویت زیرساخت‌های ناوگان عمومی، بیان داشت: در جریان این سفر از مهم‌ترین کارخانه‌های اتوبوس‌سازی این کشور بازدید صورت گرفت.

وی اضافه کرد: رایزنی‌های خوبی با شرکای چینی انجام شد. در حال بررسی آفرهای مختلف و جمع‌بندی موضوعات فنی هستیم. امیدواریم با گشایش خط اعتباری و همراهی دولت محترم موضوع خرید دست‌کم ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس جدید از چین نهایی شود.

معاون شهردار تهران اضافه کرد: از خط تولید سیستم‌های جدید حمل‌ونقلی که به ART معروف هستند و اخیراً در ابوظبی به‌کار گرفته شدند، بازدید کردیم. این مُد جدید حمل‌ونقل مشابه تراموای چرخ لاستیکی و البته بسیار هوشمندتر عمل می‌کند.

هرمزی بابیان اینکه بهره‌برداری از این مُد برخلاف تراموا نیاز به زیرسازی ندارد، اضافه کرد: بلکه به صورت هوشمند مسیر خود را در خیابان‌های شهر پیدا می‌کند. در حال بررسی پیشنهادات مطروحه در این زمینه هستیم. چنانچه جمع‌بندی حاصل شود می‌توان به استفاده از آن در مسیر تهرانپارس تا آزادی فکر کرد.

وی افزود: سومین موضوعی که به‌صورت جدی در سفر به چین پیگیری شد، موضوع واردات خودروهای برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی تهران است. رایزنی‌ها ادامه دارد و امیدواریم در صورت جمع‌بندی و تأمین منابع مالی این مهم نیز به نتیجه برسد.

معاون شهردار تهران بیان داشت: دیگر موضوعی که در جریان سفر به چین مورد توجه قرار گرفت، ایجاد «مرکز فرمان یکپارچه» برای متروی تهران است. با شرکای چینی در این رابطه رایزنی شد. به راه‌اندازی این مرکز با مشاوره طرف‌های چینی امیدوار هستیم.

هرمزی در پایان آخرین دستاورد سفر به چین را پیگیری موضوعات مرتبط با موتورهای برقی دانست و گفت: رایزنی‌های لازم برای تأمین ایستگاه‌های شارژ صورت گرفت. امیدواریم تا انتهای سال‌جاری با همراهی دولت محترم این موضوع نیز در تهران عملیاتی شود.

وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد دستاوردهای سفر به چین از عملیاتی شدن ساخت ۷۹۱ دستگاه واگن مترو تا رایزنی‌های صورت‌گرفته برای تقویت زیرساخت‌های برقی ناوگان عمومی تهران، موجبات رفاه و رضایت هم‌شهری‌های محترم را فراهم کند.