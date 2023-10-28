به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین خلیجی بعد از ظهر شنبه در این نشست هماهنگی ستاد بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان در شهرستان دیلم با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در رابطه با کشورهای غربی اظهار داشت: کسانی که شرارت می‌کنند چگونه می‌توانند داعیه دار حقوق بشر باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار دیلم با بیان اینکه حقوق بشر در نگاه کشورهای غربی صرفاً در تعاریفی با محوریت استکبار خلاصه می‌شود نه استکبار ستیزی افزود: این جنایات رژیم کودک کش را متأسفانه چشم‌های به اختیار فروبسته جامعه جهانی نمی‌بینند.

وی خاطرنشان کرد: مراسم ۱۳ آبان ماه امسال با جنایات رژیم اشغالگر قدس نسبت به مردم مظلوم و بی گناه فلسطین تقارن یافته که به برکت خون پاک زنان، کودکان و رزمندگان فلسطینی جبهه مقاومت در برابر رژیم منحوس صهیونیستی پیروز خواهد شد.

خلیجی افزود: راهپیمایی باشکوه یوم الله ۱۳ آبان با حضور آحاد مردم شریف شهرستان دیلم و برنامه‌های متنوعی همچون نواخته شدن زنگ استکبار ستیزی در مدارس، سرکشی از خانواده معظم‌شهدای دانش آموز، پخش سرودهای حماسی و آئینی در سطح شهر، نشست‌های تبیینی در راستای تنویر دانش آموزان و برپایی ایستگاه صلواتی از جمله برنامه‌هایی است که برای این ایام پیش بینی شده است.