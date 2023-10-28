دستگیری سارقان جاده قدیم تهران- قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد قاسم طرهانی بیان داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت علایم راهنمایی و رانندگی و راهداری و همچنین سرقت سیم و کابل و تجهیزات صنعتی از کارخانه‌های نزدیک جاده محور قدیم تهران - قم، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۷۸ این فرماندهی قرار گرفت.

این مقام انتظامی اظهار داشت: مأمورین پلیس در بررسی صحنه‌های سرقت و با بررسی‌های فنی متوجه شدند اکثر این سرقت‌ها توسط یک تیم ۲ نفره صورت گرفته که اقدامات برای شناسایی اعضای این تیم آغاز شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ری با اشاره گشت زنی‌های هدفمند به صورت محسوس و نامحسوس توسط مأموران کلانتری ۱۷۸ شمس آباد، بیان داشت: همکاران ما دوم آبانماه امسال ۲ مرد جوان را در حال پرسه زنی اطراف یکی از کارخانه‌های نزدیک جاده مشاهده می‌کنند که با آنها مشکوک می‌شوند که به محض رؤیت مأموران سریعاً متواری می‌شوند که در نهایت با اقدام سریع پلیس دستگیر می‌شوند.

سرهنگ طرهانی اظهار داشت: پس از انتقال متهمان به کلانتری و انجام تحقیقات، آنها به ۵ پرونده سرقت و چندین فقره سرقت علایم راهنمایی و رانندگی راهداری معترف شدند که مخفیگاه آنان شناسایی و پس از اعزام به مخفیگاه اموال مسروقه شامل سیم و کابل برق، تعدادی ابزارت آلات صنعتی و تعدادی علایم راهنمایی و رانندگی کشف شد.