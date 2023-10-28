به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رمضانی بعدازظهر شنبه در شورای اداری شهرداری سنندج اظهار کرد: مردم نجیب و شریف کردستان لایق بهترین و بیشترین خدمات هستند و باید تمام توان و ظرفیت‌ها را پای خدمت به این مردم آورد و زمینه رفع مشکلات و پاسخگویی به مطالبات به حق آنها را فراهم آوریم.

وی خاطرنشان کرد: با وجود پروژه‌های راهبردی همچون پروژه راه آهن، فرودگاه و غیره معتقدیم ویترین اصلی سفر در مراسم استقبال عمومی تجلی و تجسم پیدا می‌کند و با اهتمامی که مدیریت شهری دارد بتوانند نقش خود را در پازل این سفر به نحو احسن ایفا کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان اذعان کرد: استان کردستان به صورت جدی و ویژه مورد عنایت رئیس جمهور است و آمار و ارقام اعتباراتی که در این دولت به استان اختصاص یافته گواه این مدعاست.

‌کردستان استان برتر کشور در جذب اعتبارات سفر اول رئیس جمهور

وی اضافه کرد: استان کردستان در تخصیص اعتبارات سفر اول رئیس جمهور جز ۵ استان اول و در جذب اعتبار، استان اول کشور بوده است.

وی ادامه داد: دولت سیزدهم یک دولت عملگرا است و مدعی هستیم ضرورت کار جدی باکیفیت و جهادی احساس می‌کنیم باید همه متحد و متعهد برای پیشرفت کشور باشیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان عنوان کرد: شیفت کردن از محرومیت مضاعف به توسعه نیازمند کار جهادی تمام مسئولان در کردستان است.

رمضانی افزود: باید به صورت تدریجی و یک مدل عملیاتی توسعه همه جانبه استان را ممکن سازیم و در این راستا قدم‌های محکمی در این دولت برداشته شده که اجرا و اتمام پروژه‌ها و تخصیص و جذب اعتبارات ویژه نمونه‌ای از این اقدامات است.

‌راه آهن همدان سنندج ۱۵ هزار میلیارد تومان ارزش ریالی دارد

وی تصریح کرد: پروژه‌ای مانند راه‌آهن همدان سنندج ۱۵ هزار میلیارد تومان ارزش ریالی دارد و تمام تلاش استاندار امتداد راه آهن به مرز باشماق است که ارزش اقتصادی و اشتغال‌آفرینی آن برای استان قابل توجه است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان عنوان کرد: دشمن دنبال لکه‌دار کردن کارها و اقدامات است و تنها با خدمت بیشتر به مردم می‌توانیم این هجمه دشمنان را بی‌اثر کنیم.

وی گفت: با تلاش تیم همگن و هماهنگ با مدیریت قابل توجه شهردار، امروز ویترین خوبی از خدمات دولت در شهر سنندج به تصویر کشیده شده است.

رمضانی افزود: امروز با تلاش تیم مدیریتی شهرداری، شهر سنندج نقطه به نقطه با یک نگاه عدالت‌خواهانه در حال توسعه است و اقدامات عمران شهری و رفاهی در گوشه گوشه این شهر در حال انجام و منجر به رضایتمندی نسبی شهروندان شده است.

وی عنوان کرد: در هفته پیش‌رو دشمنان تمام تلاش خود را برای لکه‌دار کردن اقدامات به کار خواهند گرفت و با تولید محتواهای رسانه‌ای غیرواقعی دنبال ایجاد ناامیدی و بی‌اعتماد کردن مردم از نظام و دولت هستند لذا باید مواظب توطئه‌های دشمنان باشیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: رسانه‌های ضدانقلاب تمام تلاش خود را به‌کار گرفتند تا امنیت روانی مردم را برهم بزنند اما راه به جایی نبردند دشمنان ما هرگز از تلاش برای ضربه زدن دست بر نمی‌دارند و ما باید در مقابله با این توطئه‌ها برنامه داشته باشیم.

رمضانی تصریح کرد: ارزش سفر رئیس جمهور را خواص می‌دانند خواص باید این سفر را تبیین و تشریح کنند تا مردم از تأثیرات و تبعیض مثبت این سفر در حوزه‌های مختلف برای استان مطلع شوند.

وی گفت: سفر رئیس جمهور و استقبال از وی در شهر سنندج معادل بیش از یک دهه کار امنیتی کردن و بودجه امنیتی اضافه کردن است.