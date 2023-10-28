۳۹ مدال ارمغان دختران ووشوکار قم از مسابقات کشوری

جواد محمدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات ووشو سبک بی شائولین قهرمانی ایران در حالی روز گذشته در مشهد برگزار شد که تیم دختران هیأت ووشو قم نیز به این رقابت‌ها اعزام شده بود و در ۲ بخش ساندا و تالو ۳۹ مدال کسب کرد.

رئیس هیأت ووشو استان قم افزود: تیم قم در بخش ساندا این رقابت‌ها ۹ طلا، ۱۱ نقره و ۱۰ برنز را کسب کرد.

وی عنوان کرد: تیم تالو استان قم نیز با به دست آوردن ۹ مدال موفق به کسب عنوان سوم تیمی و دریافت جام شد.

محمدزاده افزود: در قسمت تالو زهرا مختاری، لیلا نوری، زهرا جانقربان، الهه باباخانی، ثنا چهرقانی، فاطمه‌زهرا نوروزی، فاطمه عبدلی، فاطمه قاسم‌بیگلو، یگانه قربانیان، ساراسادات یزدان‌پناه، فاطمه عزیزی، مائده جلیلی، محیا نوروزی، معصومه عزیزی، هانیه مهدوی‌نیا، هلیا استهری، پرمیس اسمعیلی، سوگند مددی و باران قلی‌پور اعضای تیم قم بودند.