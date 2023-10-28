پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه آبرسانی به مجتمع «ویژنان» گیلانغرب

رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات آبرسانی به ۲۸ روستای مجتمع ویژنان شهرستان گیلانغرب تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: در این پروژه برای تأمین آب شرب ۷۴۰ خانوار در ۲۸ روستا این مجتمع عملیات لوله گذاری به متراژ ۷۰ هزار و ۸۵۲ متر در نظر گرفته شده که شامل ۲۷ هزار و ۴۸۴ متر خط انتقال و ۴۳ هزار و ۳۶۸ متر شبکه توزیع است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه تصریح کرد: تاکنون در این عملیات ۵۶ هزار و ۷۶۱ متر لوله گذاری اجرا شده و تنها لوله گذاری ۱۴ هزار و ۹۱ متر آن باقی مانده است.

داودی بیان کرد: عملیات اجرایی آبرسانی به مجتمع ویژنان در سال گذشته توسط قرارگاه سازندگی نجف اشرف نیروی زمینی سپاه آغاز شد و تاکنون علاوه بر لوله گذاری، احداث ۱۱ باب مخزن و سه باب موتورخانه این پروژه پیشرفت چشمگیری داشته است.