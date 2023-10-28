دستگیری سارقان جاده قدیم تهران- قم در شهرری

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد قاسم طرهانی عصر شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری ۲ سارق و کشف ۵ پرونده سرقت در محور قدیم تهران- قم خبر داد.

طرهانی گفت: این سارقان اقدام به سرقت علائم راهداری و کارخانه‌های کنار جاده می‌کردند.

وی در تشریح جزئیات بیشتر این خبر بیان کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت علائم راهنمایی و رانندگی و راهداری و همچنین سرقت سیم و کابل و تجهیزات صنعتی از کارخانه‌های نزدیک جاده محور قدیم تهران - قم، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۷۸ این فرماندهی قرار گرفت.

طرهانی گفت: مأمورین پلیس در بررسی صحنه‌های سرقت و با بررسی‌های فنی متوجه شدند اکثر این سرقت‌ها توسط یک تیم ۲ نفره صورت گرفته که اقدامات برای شناسایی اعضای این تیم آغاز گردید.

فرمانده انتظامی شهرری با اشاره به گشت زنی‌های هدفمند به صورت محسوس و نامحسوس توسط مأموران کلانتری ۱۷۸ شمس آباد، گفت: دوم آبانماه امسال ۲ مرد جوان را در حال پرسه زنی اطراف یکی از کارخانه‌های نزدیک جاده مشاهده می‌کنند که با آنها مشکوک می‌شوند که به محض رؤیت مأموران سریعاً به صورت متواری می‌شوند که در نهایت با اقدام سریع پلیس دستگیر می‌شوند.

طرهانی اظهار کرد: پس از انتقال متهمان به کلانتری و انجام تحقیقات به ۵ پرونده سرقت و چندین فقره سرقت علائم راهنمایی و رانندگی راهداری معترف شدند که مخفیگاه آنان شناسایی و پس از اعزام به مخفیگاه اموال مسروقه شامل سیم و کابل برق تعدادی ابزارت آلات صنعتی و تعدادی علائم راهنمایی و رانندگی کشف شد.