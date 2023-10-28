ضرورت تلاش برای نگهداری اسناد تاریخی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر شنبه در دیدار عباسی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان اسناد و کتابخانه ملی یادآور شد: گاهی یک کتاب و کتابخانه که سرمایه یک کشور و ملت بوده ممکن است ارزش مادی پایینی داشته باشد اما باید در حفظ آن تلاش کرد.

نماینده ولی فقیه در مازندران بیان کرد: در گذشته بسیاری از این سرمایه‌های اسناد ملی ما توسط بیگانگان و قدرت‌های غربی به غارت برده شدند چرا که آنها شبکه‌ای برای کشف و بردن کتاب‌های این چنینی در کنار عتیقه‌جات داشتند.

امام جمعه ساری همچنین اعلام کرد: هنوز به نظر می‌رسد که افکار عامه در جریان این اسناد باارزش نیست اما ما برای نگهداری آن چیزی که در دست داریم باید تلاش کنیم.

آیت الله لائینی گفت: ساختمان و مکانی اسناد متناسب مازندران و متناسب یک چنین مجموعه ارزشمندی وجود ندارد و نشان می‌دهد که فرهنگ سندداری ما ضعیف است.