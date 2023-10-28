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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۲۵

فرماندار سنندج:

نگاه عدالت‌محور درارائه خدمات شهری به مردم سنندج اعتماد آفرین است

نگاه عدالت‌محور درارائه خدمات شهری به مردم سنندج اعتماد آفرین است

سنندج_ فرماندار سنندج گفت: شهرداری خدمات خوبی را با نگاه عدالت‌محوری و توزیع عادلانه خدمات در سطح شهر انجام داده که موجب رضایتمندی و اعتماد بیشتر شهروندان شده است.

به خبرنگار مهر، حسن عسکری بعدازظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرداری سنندج با تقدیر از مجموعه شهرداری این شهر برای اقدامات حوزه‌های مختلف عمرانی، رفاهی و فرهنگی، اظهار کرد: چنین کارهایی زمینه رضایتمندی مردم را فراهم کرده است.

فرماندار سنندج اذعان کرد: شهرداری خدمات خوبی را با نگاه عدالت‌محوری و توزیع عادلانه خدمات در سطح شهر انجام داده که موجب رضایتمندی و اعتماد بیشتر شهروندان شده است.

وی اعلام کرد: در دوره‌های گذشته پرداخت حقوق پرسنل شهرداری سنندج به یک چالش جدی تبدیل شده بود که در دوره فعلی به روز شده و موفقیت در این بخش نشان از همراهی و همدلی و تلاش جهادی تیم مدیریتی شهرداری است.

فرماندار سنندج در ادامه به سفر رئیس جمهور به استان پرداخت و افزود: تمام تلاش استاندار کردستان ایجاد تبعیض مثبت به نفع استان است که خوشبختانه این اتفاق رقم خورده و اقداماتی که در ۲ سال اخیر در حوزه تخصیص و جذب اعتبار به استان صورت گرفته، گواه این ادعاست.

عسکری خاطرنشان کرد: کل اعتبارات عمرانی کردستان در دهه ۹۰ حدود ۵ هزار میلیارد تومان بود اما اعتبار عمرانی استان در سال گذشته ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که با کل اعتبارات دهه ۹۰ برابری می‌کند.

وی اضافه کرد: پروژه راه آهن همدان سنندج در بازه زمانی ۱۶ ساله ۶۷ درصد پیشرفت داشت که در این دولت به سرانجام رسیده و این نشان از نگاه مثبت و توجه ویژه دولت به کردستان است.

وی افزود: در سفرهای دوم معمولاً مصوبات سفر در رنج ۵ هزار میلیارد تومان بوده است این در حالی است که برای استان کردستان ۱۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پروژه تصویب شده که البته این رقم هم افزایش خواهد یافت.

فرماندار سنندج گفت: مردم کردستان به مهمان‌نوازی مشهور هستند و هر آنچه در بضاعت دارند را به خدمت می‌آورند لذا باید این ویژگی و خصوصیت زیبا را در سفر رئیس جمهور به خوبی نشان دهیم
عسکری اضافه کرد: کمیته فضاسازی تبلیغات سفر رئیس جمهور بر عهده شهرداری است و با توجه به تجربه‌ای که این مجموعه دارد مطمئن هستیم کار به نحو احسن جلو خواهد رفت.

فرماندار سنندج اضافه کرد: شهرداری سنندج در سفر وزیر کشور به استان کردستان کمال استفاده را برد لذا باید برای این سفر هم مکاتبات و برنامه‌ریزی لازم انجام شود.

کد مطلب 5923881

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