به خبرنگار مهر، حسن عسکری بعدازظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرداری سنندج با تقدیر از مجموعه شهرداری این شهر برای اقدامات حوزه‌های مختلف عمرانی، رفاهی و فرهنگی، اظهار کرد: چنین کارهایی زمینه رضایتمندی مردم را فراهم کرده است.

فرماندار سنندج اذعان کرد: شهرداری خدمات خوبی را با نگاه عدالت‌محوری و توزیع عادلانه خدمات در سطح شهر انجام داده که موجب رضایتمندی و اعتماد بیشتر شهروندان شده است.

وی اعلام کرد: در دوره‌های گذشته پرداخت حقوق پرسنل شهرداری سنندج به یک چالش جدی تبدیل شده بود که در دوره فعلی به روز شده و موفقیت در این بخش نشان از همراهی و همدلی و تلاش جهادی تیم مدیریتی شهرداری است.

فرماندار سنندج در ادامه به سفر رئیس جمهور به استان پرداخت و افزود: تمام تلاش استاندار کردستان ایجاد تبعیض مثبت به نفع استان است که خوشبختانه این اتفاق رقم خورده و اقداماتی که در ۲ سال اخیر در حوزه تخصیص و جذب اعتبار به استان صورت گرفته، گواه این ادعاست.

عسکری خاطرنشان کرد: کل اعتبارات عمرانی کردستان در دهه ۹۰ حدود ۵ هزار میلیارد تومان بود اما اعتبار عمرانی استان در سال گذشته ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که با کل اعتبارات دهه ۹۰ برابری می‌کند.

وی اضافه کرد: پروژه راه آهن همدان سنندج در بازه زمانی ۱۶ ساله ۶۷ درصد پیشرفت داشت که در این دولت به سرانجام رسیده و این نشان از نگاه مثبت و توجه ویژه دولت به کردستان است.

وی افزود: در سفرهای دوم معمولاً مصوبات سفر در رنج ۵ هزار میلیارد تومان بوده است این در حالی است که برای استان کردستان ۱۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پروژه تصویب شده که البته این رقم هم افزایش خواهد یافت.

فرماندار سنندج گفت: مردم کردستان به مهمان‌نوازی مشهور هستند و هر آنچه در بضاعت دارند را به خدمت می‌آورند لذا باید این ویژگی و خصوصیت زیبا را در سفر رئیس جمهور به خوبی نشان دهیم

عسکری اضافه کرد: کمیته فضاسازی تبلیغات سفر رئیس جمهور بر عهده شهرداری است و با توجه به تجربه‌ای که این مجموعه دارد مطمئن هستیم کار به نحو احسن جلو خواهد رفت.

فرماندار سنندج اضافه کرد: شهرداری سنندج در سفر وزیر کشور به استان کردستان کمال استفاده را برد لذا باید برای این سفر هم مکاتبات و برنامه‌ریزی لازم انجام شود.