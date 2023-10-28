کشف محموله میلیاردی طلای قاچاق در مرزهای استان کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار احمد علی گودرزی گفت: در راستای حراست از مرزها و تشدید اقدامات کنترلی، مرزداران هنگ مرزی مریوان با انجام کارهای اطلاعاتی و بررسی همه جانبه موضوع در نقاط مرزی از قصد قاچاقچیان مبنی بر انتقال محموله زیورآلات قاچاق به کشور مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مرزداران در این عملیات پس از ساعت ها کمین هدفمند و اخذ موضع مناسب سد راه قاچاقچیان شدند که در این عملیات ۲ نفر قاچاقچی دستگیر و ۲۲ کیلو و ۱۸۷ گرم و ۷۰۰ سوت طلای زینتی کشف شد.

سردار گودرزی در ادامه تصریح کرد: کارشناسان ارزش تقریبی طلاهای کشف شده را ۵۸۰ میلیارد ریال برآورد کردند، که با تشکیل پرونده قضایی به همراه متهمان تحویل مراجه ذی صلاح شدند.

فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: به منظور برخورد قاطع با هرگونه تجاوز مرزی، تردد غیر مجاز و قاچاق کالا اقدامات گسترده‌ای در مرزهای کشور انجام گرفته و مرزبانان با بهره‌گیری از تجهیزات فنی و گشت‌های روزانه مانع هرگونه تحرک غیرقانونی خواهند شد.