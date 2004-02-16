بازيافت زباله هاي بيمارستاني به صلاح كشور نيست

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در پي تبديل موضوع دفع زباله هاي خطرناك بيمارستاني به يك مسئله بحراني و دغدغه سازمان هاي متولي اعم از شهرداري و سازمان محيط زيست هر يك از اين دستگاهها راهكار هاي جداگانه و يا مشتركي جهت ساماندهي اين پسمانده ها ارايه دادند ولي تاكنون موفق به اخذ راهكار مناسبي جهت رفع معضل مذكور نشدند.

دكتر محمدي زاده معاون خدمات شهري شهرداري تهران طي مصاحبه اي با تاكيد بر اينكه دفن زباله هاي بيمارستاني كار اشتباهي است اين روش را قابل قبول ندانسته ومي افزايد: اين زباله ها بايد به روش صحيحي گند زدايي شده و مشكل آسيب پذيري آن حل شود .

به اعتقاد اين مقام مسئول در شهرداري تهران دو طرح براي دفع زباله هاي بيمارستاني وجود دارد يكي سوزاندن اين نوع از زباله هااست كه به خاطر آلوده كردن هوا هنوز مورد تاييد قرار نگرفته و ديگري طرح استرليزه كردن زباله ها از طريق دستگاههاي ويژه و بازيافت مجدد اين زباله ها است.

وي در خاتمه اضافه مي كند: با توجه به هزينه بالاي وارد كردن دستگاههاي استرليزه زباله ها در حال حاضر بيمارستان هاي تهران آمادگي خريداري آنرا ندارند.

دكتر يوسف حجت معاون انساني سازمان حفاظت محيط زيست در اين باره به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرمي گويد: سوزاندن زباله هاي بيمارستاني بيشتر با فرهنگ و امكانات كشورمان سازگاري دارد و در صورتي كه كوره ها استاندارد باشند هر گز مشكل آلودگي هوا نيز نخواهيم داشت.

وي تصريح مي كند: به منظور اجراي اصولي اين روش كوره هاي زباله سوز را نبايد در داخل بيمارستان ها و داخل شهر نصب كرد بلكه بهتر است كه اين كوره ها به خارج از شهر و محل جمع آوري زباله ها انتقال داده شود.

معاون محيط زيست انساني سازمان محيط زيست همچنين در خصوص طرح استرليزه كردن زباله هاي بيمارستاني معتقد است : اين طرح خوب و مناسب است اما به شرطي كه ضايعات اعضاي بدن سوزانده شود و همچنين زباله ها پس از استرليزه شدن در محل مناسبي دفن شوند.

وي در خاتمه بازيافت مجدد زباله هاي بيمارستاني استرليزه شده را غير اصولي و به زيان سلامت جامعه دانسته و مي افزايد: در صورت تصويب لايحه "مديريت پسماند" از سوي مجلس شوراي اسلامي بر اساس يكي از بند هاي آن بازيافت زباله هاي بيمارستاني در كشور ممنوع مي شود.